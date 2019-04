Majdnem meglepetést okozott Lipcsei Péter csapata

A Budapest Honvéd pályaválasztóként 2-1-re legyőzte a másodosztályú Soroksárt a futball Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén, szerdán. A visszavágót egy hét múlva rendezik Soroksáron.

Az első félidőben nyomasztó fölényben futballoztak a kispestiek, sokkal többet birtokolták a labdát, ám a másodosztályú vendégek tíz emberrel védekeztek, szinte minden beadást, lövést hatástalanítottak. Ennek ellenére akadtak helyzetei a Honvédnak, sőt N'Gog egyszer a kapufát találta el, de gól nem született. A Soroksárnak egy ziccere volt, ám Horváth László bravúros védésének köszönhetően ez sem zárult góllal.

A második félidőben is az NB I.-es csapat dominált, a magyar válogatott Holender Filip góljával meg is szerezte a vezetést, de a túloldalon a legtapasztaltabb játékos, Gyömbér Gábor egyenlített. A hajrában a kispestiek küzdöttek a győztes találat megszerzéséért, és ez végül Kálnoki-Kis Dávidnak egy szöglet utáni fejessel sikerült is.

Magyar Kupa, elődöntő

Budapest Honvéd FC-Soroksár SC (II. osztályú) 2-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1929 néző, v.: Iványi

Gólszerzők: Holender (57.), Kálnoki-Kis (87.), illetve Gyömbér (76.)