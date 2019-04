A balhátvéd góljával nyert a Barcelona

Egy hónapja még nem sokan tudták, ki João Félix. Most viszont már sorban állnak az európai topcsapatok a Benfica játékosáért, még úgy is, hogy 120 millió euró az ára. Neymarnál, Mbappénál és C. Ronaldónál is erősebben kezdett, benne látják a portugál futball jövőjét.