Magyar bravúrokkal nyert a Leipzig

Gulácsi Péternek és csapatának nem sikerült kapott gól nélkül lehoznia a Borussia Mönchengladbach elleni meccset, de a 2-1-es győzelmükkel megerősítették a Bajnokok Ligáját érő harmadik helyüket a Bundesligában.

A német bajnokság 30. fordulójában kemény ellenfelet kaptak Gulácsiék, az ötödik Mönchengladbach is versenyben van még a dobogóért.

A meccs jól kezdődött Gulácsiéknak, a 17. percben büntetőhöz jutott a Lipcse, amit Halstenberg be is lőtt. A második félidő elején is betalált egy cselsorozat után, így 2-0-ra mentek.

Marcel Halstenberg az RB Leipzig játékosa (b) csapattársával, Willi Orbannal, miután gólt szerzett a Borussia Mönchengladbach ellen

Gulácsi a bajnoki szezonban 16. kapott gól nélküli meccsére készült, de a 61. percben megkontrázták a Leipzigot, és az utolsó védő sem tudta megállítani Pleát, aki végül elgurított a magyar kapus mellett.

A győzelem kiharcolásában azért így is fontos szerepe volt Gulácsinak, a Mönchengladbach nagyon nyomott az utolsó húsz percben, a 84. percben bravúrral mentett a kapus, majd nem sokkal később, a másik magyar válogatott, Orbán Willie lépett bele az utolsó pillanatban egy lövésbe. Az ellenfél kezezést is reklamált nála, de végül még videóval sem nézték meg az esetet.

Bundesliga, 30. forduló:



Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 1-2 (0-1)

Bayern München-Werder Bremen 1-0 (0-0)



FC Augsburg-VfB Stuttgart 6-0 (3-0)



Bayer Leverkusen-1. FC Nürnberg 2-0 (0-0)



FSV Mainz 05-Fortuna Düsseldorf 3-1 (1-1)



Schalke 04-1899 Hoffenheim 20.30

