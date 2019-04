36 másodperc alatt összejött az első gól a Bundesligában

Tanulmányutakat is szervez magának a következő szezonra a Herthától megváló edző.

A Bundesliga 30. fordulójában a Mainz szerezte a leggyorsabb gólt, bő fél perc után vezetett, az Augsburg 6-0-ra ütötte ki a Stuttgartot, a bajnoki címért hajtó Bayern München megszenvedett a Werder Bremennel.

A 12. Mainz a bajnokság 10. helyezettjét, a Fortuna Düsseldorfot fogadta. A hazai csapat kezdte a meccset, a középkezdés után a saját térfélén passzolgatott, a Düsseldorf sem erőltette a letámadást. Fél perc játék után Boetius a jobb szélen indított. A védő Kaminski nem tudott tisztázni, Onisiwo pedig egyből középre tette a labdát, amire Mateta érkezett középen a későn eszmélő védők előtt, 36 másodperc után 1-0 volt a Mainznak.

A Fortuna még az első félidőben egyenlített Lukebakio révén, aki aztán a második félidőben a vezetést is megszerezhette volna a vendégcsapatnak, de kihagyta a megítélt büntetőt. A 67. percben Onisiwo visszavette a vezetést a Maiznak, majd a félidő végén Mateta állította be a 3-1-es végeredményt.

A Bayern München egy ponttal vezetett a forduló előtt a második Borussia Dortmundnak, így nem nagyon van esélye a hibázásra. A Bayern mégsem tűnt igazán motiváltnak a Werder Bremen ellen, az első félidőben csak egy igazi helyzetre futotta Niko Kovac csapatának.

A második félidőben is jól tartotta magát a Werder, de az 57. percben nehéz helyzetbe hozta magát. Veljkovic megkapta második sárga lapját, így tíz emberrel folytatta a vendégcsapat. A Bayern több nagy helyzetet kihagyott, de végül a 75. percben kis szerencsével megszerezte a vezetést. Süle távoli lapos lövése a menteni próbáló Klaassenen pattant meg, a labda irányváltoztatását már nem tudta lereagálni Pavlenka kapus. Ezzel a góllal nyert 1-0-ra a Bayern.

Az Augsburg és a Stuttgart között a tabellán nem volt óriási különbség, előbbi a 14., utóbbi a 16. helyen állt, de mégis olyan meccset hoztak össze, mintha valamelyik topcsapat ment volna a kiesőjelölthöz. A hazai klub 6-0-ra ütötte ki a Stuttgartot.

Az Augsburg a 11. percben kezdte meg a gólgyártást, Rani Khedira bombázott kapuba egy keresztlabda után nem messze a 11-es ponttól, majd hét perccel később szinte ugyanonnan talált be Andre Hahn, ő egy szöglet után lőtte ki a bal alsó sarkot. A harmadik hazai gól is egy gyors támadás végén született az első félidőben, Philipp Max lépett ki a leshatárról a 16-osnál, majd pöckölt el a kapus mellett.

A második félidőben is maradt az augsburgi dominancia, előbb Richter talált be az 53. percben. Hiába tömörült a Stuttgart, egy megpattanó labda után kapáslövésből szerzett gólt. Majd pár perccel később Max duplázott, és a 68. percben már Richter is második gólját szerezte.

