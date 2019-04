A Getafe bírót próbáló meccsen előzte a Sevillát

A Getafe házigazdaként 3-0-ra legyőzte a Sevillát a spanyol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén. A mérkőzés komoly téttel bírt, mivel a győzelemmel a hazai csapat megelőzte a találkozó előtt még a BL-indulást jelentő negyedik helyen álló ellenfelét.

get

A nagy tét különösen a Sevilla játékosait viselte meg, akik az első félidőben 7 sárga lapot gyűjtöttek be, és mivel ebből kettőt is Sergio Escudero kapott, így a vendégek emberhátrányban fejezték be az első félidőt. Amiben egyébként a Getafe is beszedett két figyelmeztetést, azaz összesen kilenc sárgát kellett a játékvezetőnek kiosztania az első 45 percben. A lapok mellett még két büntető dolgában is ítélkeznie kellett a bírónak, és mivel mindkétszer egy hazai játékos fejese után ért egy magasban tartott sevillai kézhez a labda, a Getafe juthatott kétszer is büntetőhöz, az egyiket Jaime Mata, a másikat Jorge Molina értékesítette.

A második félidőben a Getafe kapott még két sárgát, majd Molina belőtte a maga második, csapata harmadik gólját, végül pedig Djene Dakonam egy videózás után kiszúrt csúnya térden talpalásért a 74. percben megkapta a jól megérdemelt piros lapját, így a Getafe is 10 emberrel fejezte be a meccset.

A 3-0-s győzelemmel a Getafe megelőzte a Sevillát, és jelenleg a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyen áll.

La Liga, 33. forduló:

később:

Real Madrid-Athletic Bilbao 16.15

Villarreal-Leganés 18.30

Real Betis-Valencia 20.45

szombaton játszották:

FC Barcelona-Real Sociedad 2-1 (1-0)

Rayo Vallecano-Huesca 0-0

Eibar-Atlético Madrid 0-1 (0-0)

Celta Vigo-Girona 2-1 (1-0)

pénteken játszották:

Alavés-Real Valladolid 2-2 (2-1)

baj

(Nyitókép: AFP / Benjamin Cremel)