Mbappé mesterhármassal ünnepelte a PSG bajnoki címét

A második helyezett Lille vasárnap délután 0-0–ás döntetlent játszott a francia bajnokságban, így már a PSG esti meccse előtt biztossá vált, hogy idén is a párizsi csapat lesz a bajnok. Ennek fényében az éllovas ki is engedhetett volna, főleg mert rengeteg a sérültjük, de Kylian Mbappé egy mesterhármassal egymaga döngölte földbe a Monacót.

A világbajnok francia a 15. percben kezdte el a gólgyártást: egy labdaszerzés után a félpálya környékén kapott labdát, amit azonnal le is passzolt a szélen érkező Diabynak, aztán három védőt lesprintelve tökéletesen érkezett középen be is vágta a labdát a kapuba.

A 38. percben aztán megint középen érkezett jó ütemben Mbappé, a második félidő elején pedig ismét ő volt a befejezőember egy szép kiugratásból indult akció végén. A Monacónak végül legalább a szépítés összejött, a 80. percben Golovin talált be a párizsi kapuba.

Mbappé ezzel a mesterhármassal már harminc gólnál tart a szezonban, Jean-Pierre Papin óta ő az első francia, akinek összejött ennyi és ő lett a legfiatalabb francia is, aki elérte ezt a számot. A Notre-Dame-ra emlékező mezben játszó PSG a győzelem mellett egyébként annak is örülhetett, hogy három hónap után visszatért sérüléséből Neymar, aki a második félidőben Kurzawa helyére állt be.

