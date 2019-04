Mbappé nem akar a Realba menni

Egymást érik a jó hírek a PSG-nél vasárnap óta, nem elég ugyanis, hogy hivatalosan is megnyerték a bajnokságot, Kylian Mbappé pedig a Monaco elleni mesterhármasával 30 gólig jutott az idei szezonban, arra is fény derült, hogy a fiatal világbajnoknak esze ágában sincs a Real Madridba igazolni – írja az MTI.

Hogy maradok-e a PSG-nél? Igen, része vagyok a klub hosszú távú terveinek, és az is szeretnék maradni. A Real örülhet, hogy ott van Zizou, én is csodálom őt, nézni is fogom a meccseiket.