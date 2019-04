Nyolc másodperc sem kellett minden idők leggyorsabb PL-góljához

Minden idők leggyorsabb Premier League-gólját szerezte a Southampton-csatár Shane Long. A Watford elleni meccsen a kezdősípszó után 7,69 másodperccel talált be.

A Watford kezdte a meccset, a hátragurítás után Long azonnal letámadta Craig Cathartot. A védő előre akarta vágni a labdát, de az elakadt a felugró Southmapton-csatárban. Long aztán megindult a labdát, majd a kapust is átemelte.

A korábbi rekordot Ledley King tartotta, a Tottenham-védő 9,82 másodperc után talált be a Bradfordnak 2000 decemberében.

A Watford szépen keretbe zárta a 33. fordulóban elmaradt és most pótolt meccset, a 90. percben tudott egyenlíteni Gray góljával.

Kedden egy másik korábban elmaradt meccset is pótoltak, azon a Tottenham nagy nehezen 1-0-ra legyűrte a Brightont, a 88. percben szerezte a győztes gólt Eriksen. A Tottenham ezzel a harmadik a bajnokságban, és legalább egy pont előnye meg is marad akkor, ha az Arsenal is győzne a fordulóban.

Tabella: