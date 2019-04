A Barca simán nyert, már szerdán bajnok lehet

A Barcelona 2-0-ra verte idegenben a Deportivo Alavést, és ezzel egy lépéssel közelebb van a spanyol bajnoki cím megnyeréséhez.

Az első félidő 0-0-ja után a második félidő elejét nyomta meg a Lionel Messi nélkül kezdő Barcelona. Az 54. percben a 21 éves Carlos Alena lőtt kapuba, miután Luis Suárez átlépte Sergi Roberto passzát.

A 60. percben aztán már Suárez is betalált, egy kezezését megítéltet büntetőt lőtt be. A 2-0 után Valverde edző már Messit is behozta, de nem változott már az eredmény.

Valverde a hétvégén arról beszélt, hogy amilyen hamar csak lehet, meg akarják nyerni a bajnokságot, és akkor már csak a Bajnokok Ligájára kell koncentrálniuk. A Barcelona előnye a második Atlético Madriddal szemben jelenleg 12 pont. Ha az Atlético veszít ebben a fordulóban, már bajnok a Barcelona. Ha nem, akkor a hétvégi fordulóban egy győzelemmel már biztos első a Barca.

