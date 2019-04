A Leeds őrült edzője utasította csapatát, hogy engedjen be egy gólt

A meccs után is folytatódik a vita a kémügyről az angol másodosztályban.

Az „őrült” becenevet viselő Marcelo Bielsa az angol labdarúgás szellemiségére hivatkozott a Leeds-Aston Villa rangadó után, amikor a mérkőzésen meghozott, és a téthez képest valószínűleg példátlanul sportszerű döntésének okáról kérdezték.

Bielsa a mérkőzésen arra utasította az általa irányított Leed United játékosait, miután csapata ellentmondásos körülmények között megszerezte a vezetést, hogy engedjék gólt szerezni az ellenfelet a középkezdés után.

A meglehetősen viharos, és elsőre nem könnyen értelmezhető események a mérkőzés 71. percében vették kezdetüket, amikor az Aston Villa játékosa, Jonathan Kodjia orvosi segítségre várva a földön maradt a félpályánál, és úgy tűnt, hogy a Leeds kirúgja a labdát, hogy ápolni lehessen. Csakhogy a hazai játékos trükkösen nem bedobásra rúgta a labdát, hanem beindította társát, Mateusz Klichet, aki a megtévesztett, és ezért lassan reagáló védők rövidke kihagyását kihasználva gólt szerzett.

A gólt követően az Aston Villa játékosai és stábja egy emberként reklamált az ellenfélnél, sőt Anwar El Ghazit ki is állították a vendégektől, miután Patrick Bamford eljátszotta, hogy megütötték. Eközben Dean Smith, a Villa edzője azt magyarázta Bielsának, hogy a Leedsnek a sportszerűtlenség után engednie kelljen, hogy a vendégek kiegyenlítsenek. Legnagyobb meglepetésére és csodálatára Bielsa is ugyanerre a konklúzióra jutott az egyébként elsőre egyáltalán nem olyan egyértelmű jelenetsor láttán.

Az argentin edző ezért arra utasította a játékosait, hogy a középkezdés után engedjék gólt lőni az ellenfelet. Az Aston Villa így azonnal kiegyenlített, noha a Leeds egyik védőjéhöz jól láthatóan vagy nem jutottak el Bielsa szavai, vagy nem volt hajlandó engedelmeskedni az utasításnak.

Bielsa tette nemcsak azért volt hihetetlenül sportszerű gesztus a részéről, mert a Leeds gólja csak az íratlan szabályok ellen vétett, de egyébként teljesen szabályos körülmények között született, hanem azért is, mert egy győzelemmel a csapatának még maradt volna reménye a biztos feljutást érő második hely megszerzésére a Championshipben. A döntetlen viszont azt jelentette, hogy a Sheffield United már biztosan második lett, és a Leeds csak az osztályozón keresztül harcolhatja ki az élvonalbeli tagságot.

Tekintve, hogy az első osztályba való feljutás Angliában egy klub számára megközelítőleg 200 millió eurónak – azaz mintegy 63 milliárd forintnak – megfelelő garantált pluszbevételt jelent, nem kell sokat magyarázni, hogy a Leeds edzője mit kockáztatott azzal, hogy az adott helyzetben a sportszerűséget választotta.

A történtek azért is csodálatosak, mert szezon elején még a szigetországi szakma nagyrésze Bielsát szapulta, a Derby Countyt irányító Frank Lampard vezérletével, mert az argentin bevallotta, hogy ha teheti, akkor a fordulók előtt elküldi egy megfigyelőjét az aktuális ellenfél edzésére. Erre most kiderült, hogy amikor tényleg fontos dolgokról van szó, akkor a megszállottságig munkamániás Bielsa sportszerűbb edző, mint akit az angolok valaha is láttak. Nem csoda, hogy a mérkőzés után Gary Linekertől Arséne Wengerig mindenki az ő dicséretét zengte.

Marcelo Bielsa Brentfordban 2019. április 22-én.