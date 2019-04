Franco Baresi egy nyári olasz-magyar kezdeményezés, a CIB Italia Focitábor nagyköveteként érkezett Budapestre, ő a projekt idei fővédnöke. A tábor lényege, hogy - amint tavaly és tavaly előtt is -, több mint 100, 10-14 év közötti magyar gyerek teljesen ingyen vehet részt közel egy héten át egy olasz edzőkkel felálló focisuli programjain, és a legügyesebbek további lehetőséget kapnak: hárman Olaszországban folytathatják a képzést. A Milan és az olasz válogatott középhátvéd-legendájával beszélgettünk karrierjéről és napjaink futballjáról is.

Most már bő húsz év telt el, mióta ön visszavonult (1997), hogyan változott meg a futball ebben az időszakban?

Bejött a közösségi média, az internetes dolgok, ezek a futballistákra is hatással vannak. Kisebb a kapcsolatuk a játékosoknak a külvilággal, kevesebb a személyes kötődés. Valamennyire eltávolodtak a játékosok a realitástól. A pályán viszont sokkal felkészültebbek a maiak. Az előkészületek aprólékosabbak, mindenki tud mindenkiről mindent, mindenki ismer mindenkit, de most is csak a minőségi futballisták döntenek. És a lényeg persze továbbra is a szórakoztatás.

A 80-as 90-es években középhátvédként igen nehéz ellenfelekkel találkozott, ráadásul az olasz klubcsapatok is ebben a periódusban törtek előre. Ki volt a legjobb csatár a pályán?

Az én időmben fantasztikus támadók jöttek hétről hétre, meccsről meccsre jobbakkal kerültem szembe. Maradona, Altobelli, Paolo Rossi, Batistuta, Völler, Platini, kivételesen nagy bajnokok, nagyon magasan volt a mérce, szóval nem volt könnyű dolgom. Aztán volt Del Piero, Inzaghi, Vieri, ők is különleges támadók. Most még mindig Quagliarella vezeti a góllövőlistát, aki nem éppen fiatal, szóval ezen a poszton visszaestünk, de bízunk benne, hogy hamarosan kitermelünk egy újabb nagy generációt.

Védőkben akkor is, ma is elitjátékosokat gyártott az olasz futball, ki volt a kedvenc társa középhátvédként?

Védőkkel már csak a mentalitásunk miatt is mindig jól álltunk, ez benne van a kultúránkban, a védekezés. A mellettem lévőkkel nagy sort alkottunk hosszú éveken át, Maldini, Costacurta, Tassotti a Milannál, Bergomi, Scirea, Gentile, Cabrini a válogatottnál, mi írtuk az olasz futball történetét.

Manapság kit tart az utódjának?

A posztomon a maiak közül elég jól áll a Real Madrid (S. Ramos, Varane) és a Barcelona (Piqué), illetve a Liverpool Van Dijkkal, de az Interben (Skriniar) és az Ajaxban (De Ligt) is nagyon jó emberek vannak középhátvédben. Fiatalok de nagyon erősek.

Kiváló edzőkkel dolgozhatott együtt, Bearzot, Vicini, Sacchi, Capello, ki tud emelni egyet közülük?

A mi futballunk történetében szerintem Sacchi volt a leginnovatívabb, aki valami újat hozott a játékba, a felkészülésbe, az edzésekbe. Ő alapozta meg sokunk hosszú karrierjét.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is olasz. Mi a véleménye róla?

Marco Rossi nagyon jó szakembernek tartom, de közelebbről nem ismerem. Szerintem jó kézben van nála a válogatottjuk.

Ezen kívül tud valamit az elmúlt évek magyar futballjáról?

90-91-ben játszottam Magyarország ellen két Eb-selejtezőn, nem voltak könnyű meccsek (1-1 és 3-1), de az utóbbi évekből nem sokat tudok.

Volt vb-3., vb-2. és világbajnok is, de utóbbinál, 1982-ben egy percet sem játszott a tornán, hogy élte ezt meg?

Nagyon jó tapasztalat volt, hogy annak a közösségnek a tagja lehettem, még ha nem is játszottam. Nagyon fiatalon kerültem be, és nagyon kellett a beérésemhez. És természetesen óriási élmény is volt.

Egész karrierjét a Milanban töltötte, de a klub jó ideje árnyéka önmagának, hogy éli ezt meg?

Igen, a Milannal nem vagyunk a legjobb periódusban, átmeneti időket élünk. De vannak céljaink, a lényeg most, hogy visszakerüljünk a Bajnokok Ligájába. Harcban is vagyunk ezért, remélem, hogy egy nagy hajrával odaérhetünk.

Gattuso a Milan edzője, ő a megfelelő ember a feladatra?

Nem tudom, volt egy jó időszaka, de aztán jöttek a nehézségek. De még nincs vége a szezonnak. Ha befejeződik, a klub majd meghozza a döntést róla.

A Juventus nyolcadik éve bajnok Olaszországban, mikor szakad meg a sorozat?

Ügyesek voltak az utóbbi években, jól költöttek, nagy játékosokat igazoltak, saját stadiont építettek. Csak remélni lehet, hogy beérik őket a többiek, mert szükség van egy versenyképes, többesélyes olasz bajnokságra. Az európai kupákban enélkül nem javulhatunk fel.

Franco Baresi Szül.: 1960.05.08. Posztja: középhátvéd Klubja: AC Milan (1977-1997, 719 meccs) Olasz válogatott: 81 meccs, 1 gól Világbajnok: 1982; vb-2., 1994; vb-3., 1990 BEK/BL-győztes: 1989, 1990, 1994 Olasz bajnok: 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996 Aranylabda-2.: 1989

Igen, a Bajnokok Ligáját a Juventus is képtelen megnyerni, miért?

A BL nem egyszerű, nagyon nehéz és különleges torna. A megfelelő pillanatban kell lenned a megfelelő formában és szerencsére is szükséged van. Kiélezett verseny, mindig ott van hat-hét klub, ami megnyerheti.

És ki nyeri idén?

Nem tudnám megmondani, de a Barca-Liverpool előrehozott döntő, aki ott továbbmegy, az lesz a favorit

Messi vagy Ronaldo?

Nagyon nehéz. 10 éve rugdossák folyamatosan a gólokat mindenféle módon. Hasonlóak is, de különbözőek is, képtelenség választani közülük.