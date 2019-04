Nyolc meccset is kaphat a szurkolót megütő Neymar

Nehezen viselte Neymar, hogy szombaton csapata, a Paris Saint-Germain 2-0-s előnyről elbukta a francia kupadöntőt, amit végül tizenegyesekkel nyert meg a Rennes, és amikor a díjátadó felé haladva a nézőtérről egy szurkoló beszólt neki, elborult az agya, és megütötte a nézőt. A néző több videofelvétel alapján azt kiabálta Neymarnak, hogy tanuljon meg játszani.

Az esetért a francia futballszövetség akár nyolc mérkőzésre is eltilthatja a brazilt, attól függően, hogy milyen vétségnek veszik Neymar ütését. Amennyiben mérkőzés utáni, bármely játékos, edző, segítő, játékvezető vagy néző elleni incidensnek ítélik az esetet, akkor maximum öt meccset kaphat, ami csökkenhet is, ha provokációnak minősítik a szurkoló beszólását.

Amennyiben viszont durvaságnak, illetve sérülés nélküli, vagy sérülést okozó verekedésnek minősítik Neymar tettét, akár nyolc mérkőzésre is eltilthatják.

Mindezt azok után, hogy nemrég az UEFA három meccsre kaszálta el a brazilt, aki a bírókat szidta Instagramon.

Neymar tettét egyébként a PSG vezetőedzője, Thomas Tuchel is elítélte. A német azt mondta, hogy hasonlót semmi körülmény között nem tehet egy játékos. „Nehéz egy vereség után felmenni a lépcsőn, nekem is, másoknak is, de ezt el kell fogadni. Ha kikapunk, tiszteletet kell mutatni. Nem kezdhet verekedni az ember egy szurkolóval.”