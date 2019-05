Iker Casillas szívinfarktust kapott egy edzésen

Iker Casillast, a Porto labdarúgócsapatának spanyol kapusát szerdán szívrohammal kórházba szállították, de túl van az életveszélyen, írja az MTI.

A portugál sajtó értesülései szerint a 37 éves kapus a csapata edzésén lett rosszul. Casillas a szezon hátralévő részében már nem lép pályára.

A Porto hivatalos közleménye megerősítette, hogy a spanyol kapus infarktust szenvedett a csapat szerda reggeli edzésén, amit azonnal félbeszakítottak, hogy elláthassák a játékost, akit egyből kórházba is szállítottak. A klub hozzátette, hogy Casillas állapota stabil, jól van, és a szívproblémáját megoldották.

Iker Casillas 167-szeres spanyol válogatott, világ- és kétszeres Európa-bajnok. Pályafutása nagy részében a Real Madridnál játszott, 1990-1998 között az utánpótlásban, 1999-től 2015-ig a profi klubban, azóta a Porto játékosa. 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is a világ legjobb kapusának választották, a 2010-es vb-nek is ő lett a legjobb kapusa, és ő a legtöbb BL-meccsen szerepelt kapus. Ötszörös spanyol bajnok, háromszoros BL-győztes, kétszer nyerte meg az európai Szuperkupát. Az előző szezonban a Portóval is bajnok lett.