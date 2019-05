Eldobná a PSG-t a katari tőke

Nyolc évvel ezelőtt vásárolta meg a Qatar Sport Investments (QSI) a legpatinásabb francia futballklubot, a Paris St. Germaint, amelyik eddig még soha nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, ezért a cél nem is lehetett más, mint hogy a legfontosabb sorozatban a legjobbak legyenek.

Eddig nagyjából egymilliárd eurót fektettek be, de egy elődöntőt tudnak felmutatni, azt is még Laurent Blanc irányításával, noha azóta már Unai Emery is ült a kispadon, most pedig a német Thomas Tuchel irányítja Lőw Zsolttal együtt szakmai munkát.

A jelentős pénzköltés nem hozta meg a hatását, és a Le Parisien cikke szerint mindez elgondolkodtatta a katariakat, és 2022 után már nem igazán akarják tovább finanszírozni a klubot.

A nemzetközi eredménytelenség mellett ott van még az is, hogy egyoldalúvá tették a bajnokságot, a Lyon elnöke rendszeresen panaszkodik is emiatt, hiszen ő nem tud hasonló léptékű összegeket áldozni a csapatára.

Felmerült azonnal, hogy máshová teszik át székhelyüket, hallani arról, hogy az AS Roma lenne a következő célpont, de ezt az olaszok cáfolták.