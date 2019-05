Mourinho kapcsolatban van a PSG-vel

A Manchester Unitedtől decemberben menesztett José Mourinho azt nyilatkozta, készen áll ismét arra, hogy ambícióinak megfelelő csapatnál dolgozzon, amelyik kupákért harcol.

"Pontosan tudom, hogy mit akarok, és mit nem, ezért 3-4 ajánlatot már visszautasítottam."

Ezt a mondatát is idézte a Sportbild, a jövőjéről írt cikkében. Thomas Tuchelnek nem jó hír, hogy a portugál szakember remek viszonyban van a klub sportigazgatójával, az 51 éves Antero Henrique-vel, és elég gyakran beszélgetnek is telefonon. A német edzőnek ugyan meghosszabbították a szerződését, kapott újabb egy évet, vagyis 2021-ig akár biztonságban is lehetne, de a PSG visszaesett valamelyest a szezon végére, a bajnoki címet megnyerte, de mást nem, és a klubnál ennél jóval többre vágynak.

Egy másik lehetséges célpontja lehet Mourinhónak az olasz AS Roma.

A jelenlegi edző, Claudio Ranierivel nem terveznek hosszú távon a klubnál, de a Roma jelenleg nem áll BL-pozícióban, ami Mourinhónál egy fontos szempont, igaz csak egy helyet kellene előrelépni.

A portugál a Bundesligáról is beszélt, és annak az interjúnak az volt a kicsengése, hogy ott még nem dolgozott.