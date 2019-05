Meccs közben küldte el a fenébe Gattusót játékosa

Franco Baresi 22 éve vonult vissza 800 meccs után, csak a Milanban és az olasz válogatottban játszott. Most egy olasz-magyar focitábor nagyköveteként utazott Budapestre. Interjú.

Parázs meccsen győzött 2-1-re a Milan hazai pályán a Bologna ellen hétfő este a Serie A 35. fordulójában, így továbbra is versenyben van a negyedik helyért, ami Bajnokok Ligája-indulást jelent.

Mozgalmas meccs volt, különösen Gennaro Gattuso Milan-edzőnek, akinek már a 25. percben meggyűlt a baja - saját játékosával. Lucas Biglia megsérült, cserét kért, a felvételek szerint Gattuso Tiemoue Bakayokót küldte el gyorsan melegíteni, hogy aztán beállítsa a helyére. Bakayoko el is ment kocogni, majd egy forduló után visszaért, Gattuso pedig visszaültette a padra, és inkább - a szezonban eddig teljesen mellőzött - José Maurit küldte be. Bakayokóval pedig elbeszélgetett, a francia középpályás szájából többször elhangzott, hogy "fuck off man", azaz menj a picsába.

Gattuso fiatalon játszott a skót Rangersben, így ennyi biztosan megvan neki is az angolból, kézjeleiből annyit lehetett kikövetkeztetni, hogy erre majd később még visszatérünk - írja a Gazzetta.it.

A meccs a pályán pozitívan folytatódott a Milannak, Suso a szünet előtt, a csere Borini a 67. percben lőtt gólt, 2-0-ra vezettek. Öt perc múlva Mattia Destro szépített, a 75. perctől meg már izgulhatott a Milan, ugyanis Paquetá kiállíttatta magát: nem értett egyet a sárgájával, és mivel szóvá tette, és eközben a játékvezető kezére is mintha odacsapott volna, Di Bello bíró egyből pirossal kiszórta.

A Bologna egyenlíteni aztán csak piros lapokban tudott, sőt. A 90. perc utáni hosszabbításban Nicola Sansone megkapta a második sárgáját, majd a lefújás után Di Bello a meccset végig játszó Mitchell Dijkst is kiállította.

Maradt a 2-1, Gattuso a bakayokós esetről azt mondta, egy "zárt szobában fognak elbeszélgetni a történtekről". Nem fújta fel a dolgot, hiszen ő is "vitatkozott edzőkkel, el is küldte őket" játékos korában.

Be akartam küldeni Bakayokót, de túl lassan készült el, ezért Maurit állítottam be. Megvitatjuk majd négyszemközt az én nyelvemen, amit itt a tévében és újságírók előtt nem használhatok.

Nagy Ádámot, a Bologna magyar középpályását a cserék közé sem nevezte Szinisa Mihajlovics edző.

a