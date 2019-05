A Chelsea büntetőkkel verte Frankfurtot, az Arsenal gálameccsen lett El-döntős

Csütörtökön rendezték az elődöntők visszavágóit az Európa-ligában. Azok után, hogy kedden a Liverpool, szerdán pedig a Tottenham került be a BL-döntőbe, a nagy kérdés az volt, hogy az európai labdarúgás története során először megtörténik-e, hogy egyetlen ország bajnoksága adja mind az első, mind a második számú nemzetközi klubsorozat döntőjének résztvevőit.

Viszonylag jó esély mutatkozott rá, hogy ez összejöjjön, és végül így is történt.

Valencia-Arsenal 2-4 (összesítés: 7-3 az Arsenal javára)

A Londonban 3-1-es vereséget szenvedő Valencia az Arsenalt fogadta, a továbbjutás esélyese egyértelműen az angol csapat volt, és a mérkőzés ebben a tekintetben nem is hozott különösebb izgalmakat. Ugyanakkor gólokból és fordulatokból volt elég a közönségszórakoztató mérkőzésen, ami az Arsenal 3-2-es győzelmével ért véget.

A vezetést a Valencia szerezte meg Kevin Gameiro első percben lőtt góljával.

Az Arsenal gaboni csatára, Pierre-Emerick Aubameyang a 17. percben válaszolt egy nem akármilyen góllal (1-1).

A második félidőben, az 50. percben Lacazette már a vezetést szerezte meg a londoniaknak (1-2).

Gameiro azonban állta a sarat, és az 57. percben egyenlített egy különös góllal, amiről nehéz eldönteni, mennyire volt szándékos átvétel, vagy mennyire csak elakadt benne a labda, mielőtt bebotladozott vele a kapuba (2-2).

Az Arsenal azonban ragaszkodott a győzelemhez a biztos továbbjutás mellett is. Aubameyang a 69. percben ismét az angoloknak szerzett vezetést (2-3).

Majd a 88. percben szintén a gaboni csatár volt eredményes, megszerezve a maga harmadik, egyben csapata negyedik gólját (2-4).

A mérkőzés végeredménye 4-2 lett az Arsenal 7-3-as összesítéssel jutott az Európa-liga döntőjébe.

Chelsea-Frankfurt 1-1 (összesítés: 2-2, büntetőkkel 4-3)

A Chelsea kedvezőnek mondható idegenbeli 1-1-es döntetlen után fogadhatta a Franfurtot. Az első félidőben a játék képe és az eredmény alapján sem tűnt úgy, hogy veszélyben foroghat a Chelsea továbbjutása. A hazai csapat Ruben Loftus-Cheek góljával a félidő derekán megszerezte a vezetést, emellett pedig uralta a játékot.

Aztán a második félidő elején a Frankfurt több nagy klub által csábított csatára, Jovic egyenlített, miután meglépett az őt figyelmetlenül őrző David Luiztól.

Innentől fogva hosszabbításra állt a mérkőzés, ráadásul egyetlen frankfurti gól borzasztó nehéz helyzetbe hozhatta volna a Chelsea-t (az idegenben lőtt gólok miatt egy esetleges 2-2-es döntetlen is a németek továbbjutását jelenti).

A rendes játékidőben maradt az 1-1-es döntetlen, hosszabbítás következett.

A félórás ráadás első 15 percében a Frankfurt többször is veszélyes helyzetet tudott teremteni a Chelsea kapujánál, sőt két alkalommal egy védőnek kellett tisztáznia Kepa kapus helyett, előbb David Luiz mentett óriásit a gólvonalon elcsípve egy hosszúba tartó labdát, majd Zappacostának kellett fejjel tisztáznia egy kapuba tartó fejest.

A második 15 percben a Chelsea rendesen benyomta a Frankfurtot, de csak egy érvénytelenített gólra futotta a Hinteregger vezérletével hősiesen védekező vendégek ellen. Azpilicueta azonban a bíró és a felvételek szerint is akadályozta Trapot a védésben, így nem adták meg a német kapus kezei közül fejelt gólját.

A hosszabbítás végén is maradt az 1-1-es döntetlen, büntetők következtek. Ezeket a Chelsea lőtte valamivel jobban, a londoniak közül csak Azpilicueta hibázott (illetve Trap védett), a frankfurti kísérletek közül viszont Hintereggel igen gyenge, illetve Goncalo Paciencia nem is olyan rossz büntetőjét is hárította Kepa, így végül 4-3-ra a Chelsea nyerte a büntetőpárbajt, ezzel bejutott az Európa-liga döntőjébe, ahol az Arsenal lesz az ellenfele.

A büntetőpárbaj:

