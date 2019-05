Kubatov berágott: amíg ő az elnök, a Fradi nem ad el futballistát a Vidinek

Lassan lezárul a Petrjak-sztori az NB I.-ben, röviden: játszott ebben a szezonban az FTC-ben egy ukrán légiós, Ivan Petrjak a Sahtartól kölcsönben, aki a következő szezonban már a Videotonban fog játszani. A Fradi másik vezetője is kifogásolta, hogy a Vidi megszerezte előlük a futballistát, most Kubatov Gábor klubelnök is, aki a Nemzeti Sportnak adott hosszú interjút az esetről.

A két klub között volt egy soha ki nem mondott, soha le nem írt, tiszteletalapú szabály, hogy nem nyúlunk bele egymás keretébe. Szerintem ez természetes a magyar futballban, amelyben mindketten sikerre törekszünk. Nem beszéltünk ilyesmiről, mert ez annyira magától értetődő

- idézi az újság Kubatovot, aki hamar hozzátette:

"A Vidi mindent jogszerűen tett, efelől senkinek se legyen kétsége. Jogilag nem támadható az eljárása".

Őt viszont "a morális vonatkozás bántja". "A piacon fellelhető milliónyi futballista közül éppen a miénk kellett?" - tette fel a kérdést a Fradi-elnök.

Elmondta, ők, a Ferencváros múlt ősz óta tárgyaltak a játékossal, illetve a Sahtarral a játékos megvételéről. 1,2 millió euróban állapodtak meg az egyesülettel, erre a Vidi ráígért, az NS azt írja, másfélmillió euróért hozták el a 25 éves szélsőt.

A Vidi elleni, bajnoki döntőnek beillő meccsünk előtt keresték meg Petrjakot, majd az Újpest elleni derbit megelőző este írták alá a szerződést és került nyilvánosságra a megállapodás. Ez háromszoros inkorrektség számításaim szerint

- fejtette ki a sportlapnak Kubatov, aki elismerte,

"a játékossal még nem volt megállapodásunk, amikor a Vidi belépett az üzletbe".



Kubatov azt is elárulta, havi 25 ezer eurós (8 millió forintos) fizetést ajánlottak Petrjaknak, ami prémiumokkal kicsit több is lehetett volna. Az NS szerint Fehérváron állítólag 40 ezret (13 millió) is megkaphat.

Kubatov kijelentette, a történtek után

hoztunk egy döntést: ameddig én itt elnök vagyok, a Vidinek nem adunk el játékost. Ha úgy alakulna, hogy nem lesz pénzünk, ha esetleg a jövőnk múlna azon, eladunk-e játékost neki, akkor sem.