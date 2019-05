A PSG elküldte, BL-döntős lett Neymar haverja

Ki is az a 26 éves brazil válogatott futballista, akit gyerekkorában Marcelinhónak is neveztek, akit egyik barátja szorított ki a sztárcsapatából, és aki szerdán egy hónapon belül második mesterhármasát rúgta? A Tottenham Hotspurrel játszik Bajnokok Ligája-döntőt Lucas Moura.

A Tottenhammel szerdán futballtörténelmet író, az Ajax elleni 3-2-es BL-elődöntőn három gólt szerző Lucas Moura lett a Bajnokok Ligája 1992-ben indult történetének 90. játékosa, aki a sorozatban mesterhármast ér el.

1992. augusztus 13-án született Sao Paulóban, és már hétévesen, a Clube Atlético Juventus igazolt játékosa volt. Mielőtt 2005-ben a Sao Paulo ifjúsági csapatához igazolt, három évig a Corinhiansban is játszott, amelyet az egykori háromszoros válogatott futballista, Marcelinho Carioca vezetett. Mivel fizikálisan és játékintelligenciában is hasonlított egykori mentorához, ezért abban az időben a Marcelinho nevet is ráragasztották Lucas Rodrigues Moura da Silvára.

2005-től végigjárta a Sao Paulo korosztályos csapatait. Kiemelkedett játékostársai közül, már 18. születésnapja előtt öt nappal bemutatkozott a felnőtt csapatban. Igaz csak egyetlen percet kapott az Atlético-PR elleni brazil bajnokin, de bedobták a mély vízbe, és hetedik hivatalos meccsén, az Atlético Minas Geiras ellen élete első felnőtt gólját is megszerezte. Első idényében 25 meccsen 4 gólig és 4 gólpasszig jutott.

A Sao Paulo alapembere lett, három szezon alatt összesen 128 tétmeccsen szerepelt. 2012-ben Copa Sudamericanát nyert, miközben a brazil utánpótlás-válogatottban is bemutatkozott, 9 meccsen négy gólt rúgott. Többek között Neymar, Hulk, Casemiro, Alexandre Pato és Danilo társaságában olimpiai ezüstérmet szerzett Londonban. Az U20-as dél-amerikai bajnokságon, az Uruguay elleni meccsen élete első mesterhármasát rúgta Uruguaynak. 2011. március 27-én, alig 19 évesen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott.

2013. január 1-én, 40 millió euróért szerződött a Paris SG-hez. Két korábbi brazil klubja, a Corinthians és a Sao Paulo jól össze is veszett ezen. Nem az átigazolás miatt, hanem a pénzen. A Cor vezetői állították, nevelési költség gyanánt nekik is járna a közel 1,3 milliárd forintnak megfelelő összegből. Az ügy végére a FIFA tett pontot, és a Sao Paulo érvelését fogadta el, jelölte meg mint nevelő klub.

Lucast amúgy a Manchester United és az Inter is vitte volna, a párizsiak már 2012 nyarán aláírták az akkor húsz éves futballistával a szerződést. Sir Alex Ferguson emlékirataiban is megemlítette Lucas Mourát: "24 millió fontot ajánlottunk nekik, amit 30 millióra emeltünk, majd 35 milliót is megadtunk volna, de a Paris SG még erre is ráígért.

Őrültnek kell lenned, ha 45 millió eurót költesz egy 19 éves gyerekre”

- írta Ferguson.

Klubja Lucas feje fölött dönthetett. A tehetség mélyszegénységben, igazi család híján nőtt fel, a futballnak köszönheti, hogy végül nem nyelte el Sao Paulo bűnözői világa, valószínűleg a klubváltásába sem nagyon szólhatott bele.

„A PSG története tele van brazil futballistákkal, remélem, én egy új fejezetet tudok nyitni ebben a történelemkönyvben, és sok örömöt szerzek majd a drukkereknek” - nyilatkozta 2012-ben, amikor leigazolt a párizsiakhoz.

2013. január 11-én mutatkozott be a PSG-ben, de az első gólját csak a következő idényben, 2013 szeptemberében rúgta a Bordeaux elleni bajnokin. A párizsi klub játékosa, Jérémy Ménez a 2014–2015-ös szezon előtt igazolt az AC Milanhoz, és Lucas végre megkapta a hetes számú mezt, amelyet Sao Paulo-i pályafutása során is viselt.

Otthon szélső volt, igazi cselgép, ez Európában, jó pár szinttel feljebb, megváltozott, de a PSG-ben is évről évre több gólt szerzett. A 2013–2014-es idénytől: 5, 8, 13, majd 19 gólja volt.

2017 nyarán a Paris SG szerződtette Neymart és Kylian Mbappét, ettől a pillanattól kezdve egyre kevesebb szerep jutott neki. A sztárok mellett többnyire a kispadot koptatta, a 2017–2018-as szezon első felében csak öt bajnokin és két kupameccsen kapott lehetőséget, mindössze egyetlen gólt tudott rúgni.

Saját elmondása szerint kiválóan érezte magát Párizsban, felnézett Neymarra és a többi játékostársára is, de játszani akart. Amikor a Tottenham megkereste, ugrott a lehetőségre. Párizsi társai csak mosolyogtak, hogy a PSG után a Tottenham lesz a következő klubja.

Nem tudtam volna még hat hónapig Párizsban maradni, mert egyre rosszabbul éreztem magam. Az lett volna karrierem legnehezebb fél éve. Másrészt nagyon nehéz volt elhagyni a klubot, mert kezdetben minden rendben ment, jól sikerült beilleszkednem, a szurkolók is támogattak. Azért is nehéz volt, mert mindenkivel kiváló kapcsolatban voltam, játékossal, alkalmazottal egyaránt.

A párizsiak buktak az üzleten, hiszen csak 28,4 millió euróért került át a Spurshöz 2018. január 31-én. Neymar pedig lenyilatkozta, hogy igazságtalannak tartja, hogy barátja Párizsban alig játszhatott, és sajnálja, hogy elengedték.

A szezon hátralévő részében Angliában se vele kezdődött a névsor, mindössze hat bajnokin és négy kupameccsen szerepelt, mindössze egyetlen góllal, amit a Rochdale elleni FA-kupameccsen szerzett.

Nem sikerült helyet találni neki a csapatban Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli, vagy Szon Heung Min mellett. Sokan a leszállított áron is megkérdőjelezték a hasznát, néhányan pánikvásárlásnak tartották az üzletet, amit pár Spurs-szurkoló megnyugtatás miatt ütöttek nyélbe.

Lucas időközben a válogatottból is kiszorult, 2015-től csak négy meccsen kapott szerepet.

Spurs és újjászületés

Nagyon jó sikerült számára viszont a nyári felkészülés. Mauricio Pochettino edző bízott benne, a mostani idényben már sokkal többet volt pályán. A csapattársak sérülései is közrejátszottak ebben, de élt a lehetőséggel, hiszen összesen 58 tétmeccsen 16 gólig jutott, hat gólpasszt is adott. Többnyire csereként állt be.

A bajnokságot kiválóan kezdte, gólt rúgott a Fulhamnek, majd a 3. fordulóban kettőt a Manchester Unitednek. A Premier League-ben 31 meccsen tíz gólja van, közte az április 13-i, Huddersfield elleni mesterhármas.



„Nincs annál nagyszerűbb pillanat, amikor az Old Traffordon betalálsz a kapuba. A világ legcsodálatosabb stadionjában, a legnagyszerűbb csapat ellen” - mondta a 3-0-ra megnyert manchesteri meccs után.

Lucas Moura mesterhármasai

2011. február 12.: Uruguay ellen (dél-amerikai U20-as bajnokság)

2012. október 27.: a Sport Recife ellen (brazil bajnokság)

2019. április 13.: a Huddersfield ellen (Premier League)

2019. május 8.: az Ajax ellen (Bajnokok Ligája)

A Bajnokok Ligája idei szezonjában Lionel Messi, Cristiano Ronaldo is triplázott, Mouráé lett a szezon hetedik mesterhármasa.

Fotó: Matthew Childs

Nincsenek szavak, hogy el tudjam magyarázni ezt a pillanatot. Gyerekkori álmaimat éltem meg ezen az estén. Mindig hittem benne, hogy sikerülhet. Ezt a győzelmet, a csapattársaimnak, a családomnak, a barátaimnak ajánlom. Amikor láttam, hogy a labda gólba tart, az volt eddigi karrierem legcsodálatosabb pillanata. Leírhatatlan érzés

– mondta Lucas Moura, a Spurs hivatalos honlapjának.

Nemes bosszút állt a PSG-n is, míg Neymar, Mbappé, vagy éppen a Tottenhambe igazolásakor az angolokat fitymáló Angel Di María egy fotelból nézheti a június 1-i BL-döntőt, addig a brazil gyakorlatilag egymaga húzta be a Spurst, amely ezzel története legnagyobb sikerét érte el, először érte el a Bajnokok Ligája utolsó meccsét.

Hasonlóan nagy dicséret a brazilnak, hogy Pochettino pár hónapja kiemelte: külön köszönet jár Ken Hitchennek, a klub játékosmegfigyelőjének, akinek Lucas a londoni szerződését köszönheti.