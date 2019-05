A volt MU-sztárok csapata feljutott a profik közé

Az angol bajnokság alacsonyabb osztályaiban már véget ért az alapszakasz, megvannak a már biztos feljutók. Az elkövetkezendő hetekben a táblázat elején végzett csapatok játszhatnak még osztályozót az egy osztállyal feljebb jutásért. Így van az a Championshipben, de az ötödik vonalnak számító, félprofi National League-ben is.

Alapvetően érdektelen lenne a National League, ha a Salford City nem lenne egy kicsit különlegesebb a többi csapatnál. Az 1940-ben alapított, Manchester vonzáskörzetében található kis csapat már sok vihart megélt, tönkre ment, újjáéledt, aztán megint tönkre ment, majdnem meg is szűnt, míg hat derék ember, egykoron ünnepelt manchesteri futballsztár a klub szárnyai alá nyúlt.

A totális csőd szélére sodródott klub megmentésére, 2014-ben újra összeállt a legendás Manchester United. Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt és Ryan Giggs közösen dobtak össze annyit, hogy legalább az amatőr ligában el tudjanak indulni.

Később csatlakozott ehhez a legendás sorhoz David Beckham is, így a hat manchesteri 10-10 százalékkal szállt be a klubba, a maradék negyvenet pedig a szingapúri üzletember – nyilván valamelyik korábbi MU-játékos unszolására – Peter Lim egészítette ki.

A csapat pedig elindult felfelé, és már tavaly is osztályozós helyen végzett, de akkor nem sikerült. Idén viszont igen. Előbb büntetőkkel verték ki az Eastleigh-t, majd a döntőben, a Wembleyben – a kiscsapatnak nézőcsúcsot jelentő, 8049 néző előtt – a Fylde csapatát is legyőzték. Történetük során először jutottak fel a már profinak számító League Two-ba.

Giggsék csapata tehát történelmet írt, és valami hasonlóra készül a Leeds United is. A korábbi háromszoros angol bajnok 2004-ben, azaz 15 éve esett ki a Premier League-ből. Azóta megjárta a poklot, és a harmadosztályt is. Most az osztályozó elődöntőjében, idegenben győzte le a Derby Countyt. A visszavágó még hátra van, a feljutásért a birminghami rangadó győztesével, az Aston Villa-West Bromwich továbbjutójával találkozik majd.

Angol bajnokság, feljutók, osztályozók

Championship (II. osztály). Feljutott: Norwich City, Sheffield United. Osztályozó, elődöntők első meccse: Aston Villa-West Bromwich 2-1, Derby County-Leeds United 0-1.

League One (III. osztály). Feljutott: Luton Town, Barnsley. Osztályozó, elődöntő: Sunderland-Portsmouth, Doncaster Rovers-Charlton Athletic.

League Two (IV. osztály). Feljutott: Lincoln City, Bury, Milton Keynes Dons. Osztályozó, elődöntők első meccse: Newport County-Mansfield Town 1-1, Tranmere Rovers-Forest Green Rovers 1-0.