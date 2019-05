Kiesett a Haladás, nagy bajban az MTK

Az utolsó előtti forduló rendezték a OPT Bank Ligában. A magyar futballbajnokságban a Ferencváros már korábban kiharcolt az első helyet, így leginkább az alsó zónára figyelt mindenki, ahol a forduló előtt a mezőny fele, azaz hat csapat volt bajban.

A Haladás az utolsó lehetőségét is elpackázta, a volt ferencvárosi csatár, Adamou Moutari góljával a Mezőkövesd 1-0-ra verte a szombathelyieket, ezzel eldőlt, hogy a Haladás az utolsó fordulótól függetlenül kiesett az NB I.-ből.

A végén 10 emberrel játszó MTK 4-2-re kapott a második MOL Vidi otthonában, ezzel kieső helyre csúszott vissza. Az utolsó fordulóban a dobogóra, és az Európa Ligára is hajtó Budapest Honvédot fogadják majd. Most lehet elgondolkodni, hogy érdemes volt-e március elején kirúgni az addigi vezetőedzőt, Feczkó Tamást, akivel harmadik is volt a csapat, a hetedik helyen adta át a csapatát. Győzelmével a fehérváriak már biztosan második helyen végeznek majd.

Fordulatos meccsen mentett pontot a DVTK a Honvéd otthonában. A kispestiek 2-0-ra vezettek, a Diósgyőr onnan fordított 3-2-re, majd megint egy fordítás, és 4-3 volt a Honvéd javára. A DVTK a meccsen mesterhármast rúgó, egykori kispesti Vernes góljával a 84. percben egalizált.

A Paks a Kisvárdát verte, egy egészen bizarr góllal a Puskás Újpesten nyert 1-0-ra, így mind a két győztes már biztosan megmenekült a kieséstől. Az utolsó fordulóban a Haladás mellett a Kisvárda, DVTK, MTK hármasból kerül majd ki a másik kieső.

OTP Bank Liga, 32. forduló

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0). G.: Knezevic (57.)

Paksi FC-Kisvárda Master Good 1-0 (0-0). G.: Könyves (73.)

MOL Vidi FC - MTK Budapest FC 4-2 (1-1). G.: Huszti (32., 11-esből), Nikolov (64.), Nego (86.), Kovács I. (91.), illetve Diallo (24.), Kulcsár T. (89.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0). G.: Moutari (65.)

Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 4-4 (2-1). G.: Kamber (18.), Danilo (39.), N'Gog (71.), Lovric (78.), illetve Prosser (42.), Vernes (49., 62., 84., az elsőt 11-esből)

aaaaa