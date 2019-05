4-1-re vezet a ManCity, sínen a bajnoki címe

A 38., utolsó fordulót rendezik a Premier League-ben vasárnap, az összes meccs egy időben, délután négy órakor kezdődött (magyar idő szerint).

A Pep Guardiola edzette Manchester City 1 pont előnnyel indult Jürgen Klopp Liverpoolja előtt.

Brighton-Manchester City

Liverpool-Wolverhampton

Ez volt a két bajnokesélyes utolsó párosítása.

A Liverpool jól kezdett, Mané a 17. percben megszerezte a vezetést, így a virtuális tabellán megelőzte a Cityt, és bajnoki pozícióba került.

Brightonban a 27. percben bajba került a City, Glenn Murray megszerezte a vezetést a hazai csapatnak.

De a sokkot nagyon jól feldolgozták Guardioláék, egy perc múlva egyenlítettek is, Agüero talált be, 1-1-re állt a meccs, továbbra is bajnok volt a Liverpool.

Úgy tűnt, a Cityt belendítette a gólváltás, Laporte a 38. percben a vezetést is megszerezte nekik, visszavették az első helyet az élőtabellán: újra bajnoki pozícióba került a City. 98-97 volt a pillanatnyi pontállás.

A szünetben 2-1-re vezetett a City, 1-0-ra a Liverpool.

A 63. percben jött a harmadik City-gól, Mahrez a bal felsőbe zúdította a labdát

egy nagy visszacsel után. 3-1-re vezetett a ManCity, drukkerei elkezdték énekelni a Champions-rigmust.

A 72. percben feltette a pontot az íre a City, Gündogan csavart mesteri szabadrúgást a kapuba, 4-1. A bajnokság gyakorlatilag eldőlt.

