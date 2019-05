Tizenegyesdrámával bukta el a négy közé jutást az U17-es futballválogatott

A magyar U17-es válogatott a rendes játékidőben 1-1-et játszott Spanyolországgal, majd a legjobb négy közé jutást büntetőpárbajban bukta el, és így egyelőre a világbajnoki szereplés sem jött össze Dublinban.

A spanyolok már a 11. percben vezettek, könnyedén törték fel a magyar védelmet. Jordi Escobar lőtt a kapuba közelről.

A második félidő elején agresszívebb volt a magyar csapat, az 50. percben a félpályánál sikerült labdát szerezniük, Posztobányi passza után Ominger Gergő húsz méterről lőtt a kapuba.

A félidő hajrájában elég komoly nyomás alá helyezték a spanyolok a magyar kaput, többször védett Hegyi, így sikerült kiharcolnia a 11-es párbajt. Az U17-es Eb-n nincs hosszabbítás, egyből büntetők jönnek a kieséses szakaszban.

A büntetőket a magyarok kezdték, Komáromi állt először a labda mögé, a bal alsó sarkot vett célba, Martinez kapus érezte az irányt, de csak beleütni tudott a lövésbe. A másik oldalon Valera sem hibázott. Major következett, oldalt váltott, a jobb alsó sarokba bombázott. Navarro is azt a sarkot választotta, ő is betalált. A gólszerző Ominger egy laza lövést választott, a kapus a másik irányba vetődött. A harmadik párban sem volt hibázó lövő vagy bravúrt bemutató kapus, Gomez lövése is hálóba ment. A csapatkapitány Posztobányi is határozott volt, de a spanyolok megint egyenlítettek.

Az ötödik lövő Németh András volt a magyaroknál, Martinez kapus megérezte az irány, igaz, hogy a hasa pattant a labda, de sikerült kitolnia, lépéselőnybe kerültek ezzel a spanyolok. Moreno nem hibázta el, a felső léc alá vágta.

A magyar válogatottnak van még esélye a világbajnoki részvételt kiharcolnia Dublinban, csütörtökön a belga válogatottal játszik az ötödik, még kvalifikációt érő helyért.

A magyarok a negyeddöntő előtt mindegyik meccsüket megnyerték, legyőzték Portugáliát, az oroszokat és az izlandiakat is.