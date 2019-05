Spanyol sajtóhírek szerint az FC Barcelona ezen a nyáron is leigazolná Antoine Griezmannt, az Atlético Madrid futballistáját.

A 28 éves csatárt egy éve is szerette volna megszerezni a katalán klub, állítólag már mindenben meg is egyeztek, amikor a francia visszamondta az ajánlatot. Az Atletico-stadionban rendezik az idei BL-döntőt, ott akarták megnyerni a madridiak a kupát, de aztán a nyolc közé sem jutottak be, Griezmann pedig ezek után újra elvágyódik.

A világbajnok csatár tavaly 2023-ig hosszabbított is, kivásárlási ára az első hírek szerint 200 millió euró (65 milliárd forint) lett, később viszont az szivárgott ki, hogy csak 120 millió euró.

Griezmann és Messi a tavalyi Atleti-Barcán

A katalán Sport című napilap arról ír, hogy a Barcelona kész kivásárolni a Messihez hasonlóan ballábas támadót.

Griezmann egy kétemberes projekt része, az ő érkezése mellett Philippe Coutinho távozna a Barcától. A brazil 140 millió euróért érkezett 2018 januárjában, de másfél év alatt sem sikerült beilleszkednie a csapatba, 100 millióért megválnának tőle, ami ambiciózus tervnek tűnik.

Griezmann 2014 óta erősíti az Atléticót, amelyből az ugyancsak világbajnok francia Lucas Hernandez a Bayern Münchenhez igazolt, valamint kilenc év után bejelentette távozását az uruguayi csapatkapitány, Diego Godín is, ő az Interhez tart. (Index/MTI)