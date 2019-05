Újra átnevezik a Vidit, Fehérvár FC-ként folytatja a klub

2019. július 1-től ismét nevet vált a székesfehérvári sportklub, egy év után lecseréli a tavaly felvett Mol Vidi FC nevet, és Mol Fehérvár FC-ként folytatja tovább működését.

A lépést részben a várossal való szoros együttműködéssel is indokolják, maga az ötlet is a város felől jött, hiszen Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András kereste meg a klub vezetését még tavaly év végén azzal, hogy több fehérvári egyesülethez hasonlóan a Vidi is vegye fel a város nevét.

„A klub címerében csak a név változik meg, a szín- és formavilág, illetve a hagyományos címerelemek változatlanul maradnak. A Vidi név sem tűnik el, a klub kommunikációs felületein, a stadionban és a webshop termékein továbbra is megjelenik majd” – írják.



Fotó: vidi.hu