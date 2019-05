A bútorkereskedő futballklubja megmutatta, mi az igazi bungee jumping

A Paderborn a német futball legnagyobb liftezője, néhány éve még a Bundesligát is vezette, majd nem sokkal később a harmadosztály alján találta magát. Egy kis szerencse és egy jó edző újra az első osztályba katapultálhatja a klubot.

Hihetetlen történet, Suleyman Koc a poklot is megjárta, kedd este tovább repítheti az újonc Paderbornt.

Észak-Rajna Vesztfália tartomány keleti végén, a Dortmundtól egy órányi autóútra fekvő Paderborn sosem volt a német futball fellegvára. A 150 ezres város csapata, az SC Paderborn számtalan egyesülésen átesve, évtizedekig a harmadosztályban szerepelt inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Egészen addig, amíg a város híres szülötte, a bútoráruházlánc-tulajdonos, Wilfried Finke fel nem karolta a helyi futballt 1997-ben. Az ő elnöklése alatt, 2005-ben jutott fel először a másodosztályba a Paderborn, ahol – egy szezonnyi visszaesést leszámítva – több évre meg tudott ragadni. Ebben az időszakban az a Petry Zsolt volt a csapat kapusedzője, aki itt fejezte be játékoskarrierjét.

A hullámvasúton nincsen fék

A történet 2014-ben vett váratlan fordulatot. A csapat az újonnan kinevezett André Breitenreiter edző irányításával tíz helyet javított az előző szezonhoz képest, és a második helyen feljutott a Bundesligába. A klubtörténet első szezonja az első osztályban meseszerűen indult. A bajnokság messze legszerényebb anyagi lehetőségeivel bíró klub az első négy meccsén nem kapott ki, két döntetlen és két győzelem után

Egy héten át állt a német futballpiramis csúcsán.

A tündérmesének a Bayern vetett véget az 5. fordulóban, az Allianz Arénában 4-0-val törte le az újonc lelkesedését. Ezután a csapat helyezése és a realitás egyre jobban közelített egymáshoz. Az ereszkedés olyan szabályos volt, hogy éppen az utolsó előtti fordulóban ért földet, és a bajnokságot az utolsó, 18. helyen fejezte be a klub.

Ez még nem lenne olyan különleges dolog, számtalan példa van az első- és másodosztály között liftező klubokra, de a Paderborn kimaxolta ezt a műfajt. Amit az elmúlt években csinálnak,

az nem egyszerű liftezés, hanem bungee jumping a javából.

A kiesés ellenére Breitenreitert elvitte a Schalke, ezért Finkének új edzőt kellett találnia, csakhogy a személyi döntések sosem tartoztak az erősségei köté. Petry Zsolt korábban így mesélt róla az Indexnek:

Kiestünk, az elnök rossz döntéseket hozott, nem megfelelő edzőket választott ki. Jos Luhukay, aki korábban a csapatnál dolgozott, tavaly nyáron távozott, mert nehezen viselte, hogy beleszólt az elnök a munkájába.

Két év alatt hat edzője volt a Paderbornnak,

többek között Stefan Effenberg is lehetőséget kapott egy rövid ideig. Az eredmények a zavaros helyzetben nem is jöttek, a Paderborn az első után a másodosztályban is az utolsó helyen végzett, majd a harmadosztályban szintén a 18. hely volt a végállomás.

A pályán elért eredmények alapján a Paderborn három szezon alatt három osztályt zuhant.

De csak papíron. 2017. május 20-a után lélekben már a Regionalligára készülhetett az egyesület, amikor a szerencse és egy arab befektető megmentette a kieséstől. Az 1860 München kiesett a másodosztályból, mire a többségi tulajdonosuk, Hasan Ismaik nem volt hajlandó több pénzt áldozni a csapatra. A megfelelő anyagi biztosítékok hiányában a Német Labdarúgóliga (DFL) nem adott profi licencet a münchenieknek, ami kell a harmadosztályban való induláshoz, így az 1860 csak a negyedik vonalban folytathatta. A helyzet nyertese a legjobb kieső Paderborn volt, ami így a következő szezonra is maradhatott a harmadik ligában.

A zuhanórepülést az új edző, Steffen Baumgart állította meg, majd 18 meccsen át tartó veretlenségi sorozattal emelkedő pályára is állította a csapatot. A Német Kupában a legjobb nyolcig, a bajnokságban a második helyig vezette a Paderbornt, visszatértek a másodosztályba.

Ahol idén megint az osztályváltás határán billegnek, a jó irányba. Egy fordulóval a bajnokság vége előtt a második, vagyis automatikus feljutást érő helyen áll a Paderborn, de csak egy ponttal előzi meg az Union Berlint. Vasárnap dől el, hogy a két csapat közül melyik örülhet az egyenes feljutásnak. A Paderborn Drezdában, az Union Bochumban érheti el a Bundesligát.

Ha a Paderborn meg tudja tartani a második helyét, úgy az elmúlt hat évben ötödször válthat osztályt.

Ha nem, akkor sincs még veszve az újabb feljutás, csak nehezedik: oda-visszavágós osztályozó jöhetne a Bundesligában 16. helyezett VfB Stuttgarttal.

A klubtulajdonos Finke viszont már nem érhette meg a csapat újabb szárnyalását, idén januárban rákbetegségben meghalt.

(Borítókép: Wilfried Finke a Benteler arénában 2015-ben /

Fotó: Michael Titgemeyer / Bongarts / Getty Images)