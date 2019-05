A FIFA végül nem bővíti ki 48 csapatosra a katari vb-t

Lassan egy éve zajlik már a huzavona a 2022-es katari világbajnokság kibővítése körül: Gianni Infantino, a FIFA-elnöke tavaly júliusban találta ki, hogy 2026 helyett már ezen a tornán legyen 48 fős a mezőny, utána viszont kiderült, hogy ennyire azért nem egyszerű a dolog. Az utóbbi pár hónapban aztán megint úgy tűnt, hogy összejöhet a bővítés, de most a FIFA úgy döntött, hogy végleg letesz a tervről – írja a BBC.

A FIFA 2017 januárjában határozott arról, hogy a 2026-os világbajnokságtól kezdve 48 csapatosra bővíti az eddig 32-es mezőnyt, a katari vb esetében azonban a szervezet korábbi döntésének értelmében ehhez arra lett volna szükség, hogy valamelyik környező országban is tartsanak meccseket.

A szervezet most azt közölte, hogy átfogó vizsgálatot végeztek az ügyben, amiből kiderült, hogy a következő vb-n ilyen módon nem kivitelezhető a bővítés, valószínűleg azért, mert Katar nincs túl jó viszonyban a szomszédaival. Mint kiderült, eljátszottak azzal a gondolattal is, hogy az ország egyedül rendezzen 48 csapatos vb-t, de végül ezt az ötletet is elvetették, mert nem lett volna elég idő a logisztikai hatások részletes felmérésére.