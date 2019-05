Messi 4 év után ült ki a sajtó elé

A Spanyol Kupa döntőjébe a Barcelona és a Valencia jutott. A katalánok megnyerték a bajnokságot, a Valencia biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában, vagyis egy nagy iramú, sokgólos gálameccs is lehet a szombat este 9 órakor kezdődő találkozóból.

Pénteken a Barcelona sajtótájékoztatót tartott már a Betis stadionjában - ott lesz a döntő -, és az argentin Lionel Messi 4 év után vállalta, hogy válaszol a kérdésekre.

Szörnyű volt átélni, ami Liverpoolban történt - nem összehasonlítható a 2014-ben elveszített vb-döntővel -, de emiatt nem az edzőt, Ernesto Valverdét teszi felelőssé, hanem az egész csapatot.

"Nemcsak engem, az egész csapatot megviselte, ami az Anfielden történt, nem volt könnyű játszani utána. Két éve, tavaly és idén is súlyos vereséget szenvedtünk idegenben, ez megengedhetetlen. Az edző lenyűgöző munkát végzett. Van esélyünk arra, hogy idén is duplázzunk, bár nyilván szerettünk volna a BL-döntőben is ott lenni. Nem tettük meg, ezért bocsánatot kell kérni a szurkolóinktól."

A világbajnok francia Griezmann esetleges érkezését nem kívánta kommentálni.

Messi idén is aranycipős lesz 36 góljával, mert Kylian Mbappe ugyan játszott az utolsó fordulóban, csak egy gólig jutott.