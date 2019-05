A Manchester United legendái tönkreverték a Bayern-legendákat

Jótékonysági meccset játszottak vasárnap az Old Traffordon a Manchester United és a Bayern München 1999-es, legendás csapatai. Sir Alex Ferguson 2013 óta először ült le arra kispadra, amelyről 27 éven át irányította az MU-t. A gálameccset a United 5-0-ra nyerte meg. Nicky Butt, Dwight Yorke, Louis Saha, Ole-Gunnar Solksjaer és a végén David Beckham is gólt rúgott.

Az MU kezdőjében helyet kapott Andy Cole is, de korábbi súlyos műtétje, veseátültetése miatt csak szimbolikusan, pár percet töltött a pályán, és Solksjaer érkezett a helyére. A norvég, aki most a csapat menedzsere, gyorsan be is talált.

Az iram amolyan öregfiúk meccshez hasonlított, de Jaap Stam bizonyította, hogy még mindig nagyon kemény, egyszer úgy csúszott nyújtott lábbal a labdára, mint tette azt aktív futballistaként is. Az, hogy Beckham rúgótechnikája egy cseppet sem kopott az elmúlt 20 év során jól mutatja ez a keresztpassz:

A Bayern is dolgozott ki helyzeteket, de érintetlen maradt Peter Smeichel kapuja, a kilátogató 60 ezer szurkoló legnagyobb örömére. Bár Yorke gólja is nagyon szép volt, Beckham a meccs legszebb találatával állította be az 5-0-s végeredményt.

A 20 évvel ezelőtti BL-döntőben a 91. percig a Bayern München vezetett, de jött Sheringham és Solksjaer, és a Manchester United két perc alatt megfordította a meccset. Az volt a United második BL-győzelme, azóta még egyszer, 2008-ban sikerült nyerniük.

A két klub a következő kerettel, illetve kezdővel lépett pályára:

Manchester United: Peter Smeichel – Gary Neville, Jaap Stam, Ronny Johnsen, Denis Irwin, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Jepser Blomqvist, Dwight Yorke, Andy Cole. Cserék: Raimond van der Gouw, Kevin Pilkington, David May, Louis Saha, Teddy Sheringham, Karel Poborsky, Ole-Gunnar Solksjaer, Henning Berg, Wes Brown, Mikael Silvestre, Jonathan Greening.

Bayern München: Hans-Jörg Butt – Marcel Witeczek, Martin Demichelis, Lorthar Matthäus, Andreas Ottl, Zé Roberto, Stefan Effenberg, Paulo Sergio, Ivica Olic, Roy Makaay, Giovane Elber.