Két szakadt csuka lett az angol osztályozó legnagyobb sztárja

Jack Grealish ugyan gólt nem lőtt az Aston Villa-Derby angol osztályozón, amelyiken a győztes feljut az angol első osztályba, mégis ő került a figyelem fókuszába. A Wembley-ben rendezett találkozót szokták a világ legtöbb pénz hozó meccsének is nevezni, hiszen legalább 170 millió fonttal gazdagodhat a feljutó klub a Premier League, de akár 300 millió fontos bevételre is szert tehet.

Az Aston Villa középpályása a 2-1-re megnyert meccsen egy olyan csukát vett elő, amit manapság már ki szoktak dobni, mert már elajándékozni is ciki lenne.

A 10-essel játszó angol középpályás babonából ebben nyomta le a 90 percet, és szinte mindegyik angol újság foglalkozott vele.

Grealish így indokolta meg a történteket.

A két csapat március másodikán megmérkőzött már egymással, a játékos ezen a meccs tért vissza sérülése után, és még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, valamint be is talált a Derby kapujába. Az Aston Villa nyert 4-0-ra.

Jött a nagy rangadó, a Birmingham elleni meccs, azon is betalált, akkor 1-0-ra nyertek. Ez a cipő onnantól kezdve szerencsét hozott neki, az Aston Villa is sorra nyerte a meccseit. Végül az ötödik helyre zárkóztak fel, előbb a West Bromwichot ütötték el, az utolsó meccsen pedig a Derbyt.

Grealish arról egyelőre nem beszélt, hogy az első augusztusi PL-meccsen vajon megtartja ezt a szettet.