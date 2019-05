Egykori Real-játékos volt a fogadási maffia vezére

Négy személyt vett eddig őrizetbe a spanyol rendőrség, bundázással vádolják őket - írta az El Periodico.

A gyanú szerint a Real Madrid korábbi játékosa (2001 és 2007 között volt a klubnál, ennek megfelelően BL-győztes is), Raul Bravo volt a szervezet irányítója. Rajta kívül még három kevésbé jegyzett játékos vett részt meccsek manipulálásában az előző szezonban. Bravo 14-szerepelt a spanyol válogatottban.

Az élvonalból most kiesett Huesca elnökét és sajtófőnökét is elvitte a spanyol rendőrség, amelyik már régóta készült az akció végrehajtására, de most gyűlt annyi bizonyíték, hogy léphessenek.