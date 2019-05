A Chelsea gálameccset varázsolt az EL-döntőből, 4-1-re verte az Arsenalt

A bakui Európa Liga-döntőn az Arsenal dupla teherrel játszott, nemcsak a trófeáért játszott, hanem a győzelemmel együtt járó Bajnokok Ligája-helyért is. Ráadásul ezen a meccsen búcsúzott a kapuslegenda Petr Cech is, aki karrierje legnagyobb részét éppen a Chelsea-nél töltötte.

A meccsen elég óvatosan kezdtek a csapatok, az Arsenal átadta a területet a Chelsea-nek, de az sem kezdett rohamozni, inkább csak tartotta a labdát. Az első helyzet mégis az Arsenalé lett, Matiland-Niles lövését kiöklözte Kepa, az ismétlésnél pedig lemaradt Aubameyang a tizedik percben. (A mérkőzés közvetítését itt olvashatja el.)

Mindkét csapatnál volt egy-egy villanás, szebb akció, de egyáltalán nem volt nagy iram. Xhaka bombája a felső lécet is érintette, és Cech is önbizalmat adhatott az Arsenalnak, a félidő végén kétszer is bravúrral védett.

A második félidőben már egy igazi derbire hasonlított a játék. A Chelsea váltott ritmust a start után, amit nem nagyon tudott lekövetni az Arsenal. A vezetést Giroud szerezte meg, Palmieri fellőtt labdájába csúsztatott bele, Cech már későn reagált rá.

A gól után az Arsenal is magához tért, muszáj volt rohamozni a negyedik EL-döntőjét vezénylő Unai Emery csapatának, sikerült is dominálniuk Lacazette-éknek. A Chelsea néhány percre beszorult, David Luiz és Kante stabil védekezésével kerülte el a gólt a csapat.

A Chelsea elég gyorsan magára talált, és elég gyorsan le is zárta a meccset. A 60. percben szép összjáték után Pedro lőtt kapuba Eden Hazard visszapassz után, majd öt perccel később Hazard talált be büntetőből, miután Giroud ledöntötték a 16-oson belül.

Emery már a harmadik gól előtt változtatni akart csapatán, de ezzel egy kicsit elkésett. A 67. percben beálló Iwobi jó húzás volt, két perccel később már bombagólt lőtt.

Nem volt már ideje magára találni az Arsenalnak, mert rövidpasszos, átemelős játék után Giroud és Hazard összehozta a Chelsea negyedik gólját.

Ezután is Sarri csapata uralta a játékos, az Arsenal csak a hajrában veszélyeztetett, Kepának is be kellett mutatnia egy nagy védést, mjd a csereként beállt Willocknak is több helyzete volt, de stabil maradt a Chelsea védekezése, megőrizte a háromgólos előnyt.

„Fent és lent is voltunk néhányszor, de fejlődtünk, és sokat tanultunk ebben a szezonban. Jól hajráztunk és nyertünk egy trófeát is. Ez a harmadik címem Európában a Chelsea-vel, hisznek a játékomban. Sarri nagyszerű fickó és edző, megérdemli ezt. A menedzser csodálatos munkát végzett ezért a klubért. Nem tudom, hogy milyen spekulációk vannak, most annak van itt az idjee, hogy a címünkről beszéljünk" – nyilatkozta a Chelsea védője, David Luiz.

„Először is gratulálok a Chelsea-nek. Az első félidőben jó lehetőségeink voltak, hogy jó eredményt érjünk el. A 16-oson belül jó labdáink voltak, lövőhelyzetekkel, de az első gól megváltoztatta a játékot. Megpróbáltunk meccsben maradni, de a második nehézzé tette a helyzetünket. Jobban ment nekik, és amikor csinálni akartunk valamit, nem találtuk ki, hogy mi kéne a góllövéshez. Megérdemelten nyertek" – mondta Unai Emery, az Arsenal menedzsere.



(Borítókép: Pedro ünnepli gólját Eden Hazarddal. Fotó: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)