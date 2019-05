Gulácsi: Csak pár csapat van, ahová mehetnék

A magyar válogatott és az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter nyilatkozott a Sport TV Germánia című futballmagazinjának. A Kicker osztályzatai alapján ő volt a szezon legjobbja a Bundesligában, bronzérmével a BL-főtáblára jutott a csapatával, a kupában pedig a döntőig menetelt. Úgy érzi, jó helyen van Lipcsében.

Az volt az egyéni célom a szezon előtt, hogy a tavalyi teljesítményem túl tudjam szárnyalni. Ehhez persze kell egy jó csapat is a kapus előtt, ami hála Istennek idén megvolt. Örülök, hogy végül jobban sikerült ez a szezon, mint az előző, és ez lesz a célom továbbra is, hogy ha kis lépésekben is, de én is tovább fejlődjek, javuljak. Most érek be igazából abba a korba, amit a legjobb kapuskornak hívnak, és bízom benne, hogy ez a fejlődés tovább folytatódik