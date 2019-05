Két játékost már töröltek az MU honlapjáról

Piacon tíz olyan sztár, akiért bankot kell robbantani. A Real, a Barca, a United, a PSG és a City kész is rá.

A Bajnokok Ligájáról lemaradt, a Premier League-ben csak a hatodik lett a Manchester United. A klubvezetés már elkezdte a következő szezon keretének a kialakítását. Először az idényben gyengén teljesítő, lejáró szerződésű játékosoktól váltak meg. Ander Herrera és Antonio Valencia arcképe már el is tűnt a klub honlapjának csapattablójáról.

Angol lapok szerint nem csak ez a két játékos távozása várható a nyáron. A hírek szerint a klub értékesíteni akarja Matteo Damiant és Marcos Rojót is. Romelu Lukakut pedig az olasz BL-résztvevő Inter látná szívesen.

Az is könnyen előfordulhat, hogy Ole-Gunnar Solksjaer menedzser nem tart majd igényt Ashley Young, Nemanja Matic szolgálataira sem. Csatlakozhat hozzájuk a védelemből Phil Jones és Chris Smalling is, a fiatal Axel Tuanzebe sorsa is bizonytalan.

Ennek megfelelően elég hosszú lehet majd a kiszemeltek listája is. A klub már megállapodott a Swansea 21 éves szélsőjével, Damien James-szel. Továbbra sem mondtak le a Paris SG-nél lejáró szerződésű Adrien Rabiot-ról sem.

A legnagyobb fogás a Napoli középhátvéde, Kalidou Koulibaly lehet, akiért a hírek szerint 90 millió fontot sem sajnálnának az angolok.

Szerződtették volna Aaron Wan-Bissakát (Crystal Palace), Harry Maguire-t (Leicester) és Jadon Sanchót (Dortmund) is, de az ő éraikat túlzónak tartják, és szinten túl sokba kerülne Sean Longstaff (Newcastle) is.

A Manchester United korábban komolyan érdeklődött a Bayer Leverkusenben futballozó Julian Brandt iránt is, de róla már lecsúsztak, a Dortmund szerződtette.