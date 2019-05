A vezérigazgató veszi át az első osztályból kiesett MTK kizárólagos irányítását

A két év óta vezérigazgatóként tevékenykedő Zakor Sándor lesz júniustól az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. kizárólagos tulajdonosa és vezetője – írja az MTI.

Strukturálisan teljesen átalakítjuk a futballklub irányítását. Jelentős változás áll be a háttérben, hiszen társtulajdonosból kizárólagos tulajdonossá léptem elő, én és a cégeim veszik át az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. teljeskörű irányítását, minden felelősség az enyém lesz, természetesen az ezzel járó kiadásokkal együtt.

– nyilatkozta Zakor, akit 2017 márciusában választottak meg vezérigazgatónak az élvonalból kiesett klubnál, de a sportegyesület elnökségének már régebb óta tagja.

A vezető elmondta, a futballklub, valamint az MTK sportegyesület a továbbiakban korrekt partneri viszonyban, de egymástól teljesen elválasztva működik majd. A kieséssel kapcsolatban arról beszélt, hogy leginkább abban hibáztak, hogy nem léptek időben, későn váltottak vezetőedzőt, és amikor megtették, nem a megfelelő döntést hozták Lucsánszky Tamás kinevezésével.

Lucsánszky egyébként szerinte remek ember, és felkészült edző, aki gyorsan és helyesen tárta fel a meglévő problémákat, de nem tudta megállítani azokat a folyamatokat, melyek már jóval korábban elindultak. A szakember március közepén vette át az MTK irányítását, de kilenc meccsből nyolcat elvesztett a csapattal, így a kiesés után el is búcsúztak tőle.

Zakor közölte, hogy az új vezetőedzővel az elvi megállapodás már megszületett, pénteken pedig be is jelentik majd a kilétét. A játékoskerettel kapcsolatban azt mondta, jelentős változásra van szükség, fiatal csapatot akarnak, a feljutás érdekében pedig igazolni is fognak még a nyáron. Szeretnénk gyors, agresszív és látványosabb futballt bemutató MTK-t, amelyik egyben eredményes is – tette hozzá.