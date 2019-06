20,6 milliárdért hoznánk Budapestre a Fed-kupa még nem létező döntőjét

A botrányos közgyűlésen kivonult a tagság része, most rendkívüli ülésen szavazhatnak a tagok.

A magyar kormány támogatja, hogy a Magyar Tenisz Szövetség megpályázza a Nemzetközi Tenisz Szövetségnél a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő Budapesten történő megrendezését, derült ki abból a kormányhatározatból, ami a Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg. A határozatot a Portfolio szúrta ki.

A határozatban az is szerepel, hogy a a kormány garanciát vállal az ITF FED Kupa Döntő sikeres megrendezésére és biztosítja az ehhez szükséges forrásokat is.

2019-ben 3,2 milliárd forintot,

2020-ban 6,8 milliárd forintot,

2021-ben 6,8 milliárd forintot,

2022-ben pedig 3,8 milliárd forintot

áldozna a kormány a költségvetésből a rendezési jog elnyerése esetén a női teniszválogatottak legrangosabb csapatversenyére, beleértve a jogdíj összegét is. A teljes költség négy év alatt 20,6 milliárd forint, legalábbis egyelőre ennyivel számolnak.

A torna megrendezését a hasonló feladatokra nem olyan rég létrehozott Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bízta a határozat, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai közreműködésével. Az esemény megrendezésére irányuló pályázattal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása pedig Fürjes Balázs kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladata lesz.

Az 19863-ban induló Fed-kupa hasonló verseny, mint a férfiaknál a Davis-kupa. A magyar női teniszválogatott legutóbb 17 éve, 2002-ben jutott be a sorozat legmagasabb szintjét jelentő Világcsoportba, ahol az első fordulóban kiesett.

Hogy a Fed-kupa döntője elnevezés egészen pontosan mit takar, az jelenleg még nem látszik tisztán.

A sorozat eddigi történetében a kupáért vívott rájátszásban mindig az egymás ellen játszó csapatok valamelyike volt a párharc házigazdája, ám 2020-tól kezdve változások várhatók ebben a tekintetben, ugyanis bevezetésre kerül egy döntő torna, ami egy hétig tartana, és az eddig világot látott információk alapján valószínűleg a legjobb 12 csapat venne részt rajta.

Ám ezekről a részletekről egyelőre csak mint tervekről, elképzelésekről jelent meg hír a világsajtóban, a BBC márciusi cikke is csak lehetséges változtatásokról írt 2020-szal kapcsolatban, többek közt egy olyan forgatókönyvet is megemlítve, hogy a Davis-kupával együtt rendeznék meg a Fed-kupa döntőjét is. A torna hivatalos honlapjának legutolsó híre a témában tényként említi a többcsapatos döntő torna bevezetését, de konkrétumokat nem említenek benne, ellenben javaslatokat kérnek a résztvevőktől a változtatásokra.

Arról, hogy rendező ország alanyi jogon vehetne részt a tervezett tornán, ezekben a hírekben nem esett említés.