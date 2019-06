Orbán levelet írt Királynak

Király Gábor a saját honlapján osztotta meg azt a levelet, amit Orbán Viktortól kapott visszavonulása alkalmából. A levelet Takács Mihály, a miniszterelnök sportért felelős tanácsadója adta át a kapusnak Szombathelyen, a kapus nevét viselő egyesület otthonául szolgáló Király Sportlétesítményben.

Orbán felütésként a „Végy egy jó kapust” igazságával kezdi levelét, majd megemlíti a kapus bemutatkozását, amikor büntetőt védett az osztrákok ellen, illetve hogy negyvenévesen is különleges teljesítményre volt képes a 2016-os Eb-n. Emellett megköszöni neki azt is, hogy a Király Szabadidősport Egyesület és Király Kapusiskola létrejöttével az utánpótlás neveléséből is kiveszi részét.

Végezetül a miniszterelnök sok sikert kíván Királynak a magyar labdarúgás „szakmai berkeiben is”.