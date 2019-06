A magyar labdarúgó-válogatott azért ment Azerbajdzsánba, hogy egy kötelező győzelemmel versenyben maradjon a csoport első két helyéért, egyben az Európa-bajnoki részvételért. A magyarnál lényegesen hátrább rangsorolt Azerbajdzsánnal (a 108. helyen állnak a világranglistán) szemben mind az öt eddigi meccset megnyertük, a hatodikon sem kellett nagyon izgulni.

Marco Rossival nem nyert még a csapat idegenben, most megszakadt ez a rossz széria.

Keményen kezdődött a meccs, öt perc alatt három magyar is a földre került, Szalai mindjárt a tizedik másodpercben, Dzsudzsáknak is odaléptek, Willi Orbán esése pedig elsőre ijesztőnek tűnt, de nem sérült meg.

Nálunk volt többet a labda, de egészen a 17. percig nem voltunk veszélyesek. Aztán Dzsudzsák a jobb oldalról ívelt szabadrúgást, Willi Orbán remekül mozgott el a védőjétől, és 4 méterről a kapuba fejelt. Ha ő nem érte volna el a labdát, Baráth Botond érkezett mögötte, vagyis begyakorolt figurának tűnt. A Kansas védője most volt ötödször válogatott, és még nem ismeri a vereséget.

Pár perccel később volt egy kis riadalom a magyar kapu előtt, de végül a Bundesliga legjobb játékosa, Gulácsi Péter összeszedte a labdát. Az első azeri szögletnél Sejdajev maradt teljesen egyedül, de valamiért nem a kapu felé akarta irányítani a labdát, így nagyobb veszély nem lett.

A 31. percben vezettünk egy szép akciót, Kleinheisler fordította ki a labdát a jobb oldalra, Lovrencsics megküzdött érte, miután megnyerte párharcát, középre tette a labdát, Nagy Dominik lekészítette az érkező Dzsudzsák Balázs elé, aki azonnal lőtt, de belevetődtek. Egészen pontosan Garajev.

Nem sokkal később Szalai fejelte ki oldalra a labdát, Lovrencsics erőből belőtte, de a center lemaradt róla. De ez egy olyan támadás volt, amilyenre majd kedden, Wales ellen szükség lesz.

Azerbajdzsán keveset mutatott, ha sikerült is valamit, akkor elrettentő megoldás jött utána. Nazarov például veszélyes helyről lőhetett oldalról szabadot, de ijesztő messzeségben landolt a kaputól a labda.

6 Galéria: AzerbajdzsánMagyarország 1-3 Fotó: Aziz Karimov / Reuters

MÁSODIK FÉLIDŐ:

Az első félidő olykor visszafogott játéka után az 50. perc környékén felpörögtek az események, Dzsudzsák szabadrúgását a bal felsőből ütötte ki Agajev, majd a szöglet utáni kavarodásnál Kleinheisler ismerte fel a lehetőséget, hogy azonnal lehet lőni, meg is tette, de beleértek.

Két perc múlva Dzsudzsák szögleténél még nagyobb kavarodás támadt, Orbán akkor is nagyon jó ütemben érkezett, Szalai csúsztatása után ide-oda pattogott a labda, és végül a kapuban kötött ki, elsőre nem is lehetett megállapítani, ki érintette utoljára. A lipcsei védelem irányítójáról, Orbán combjáról ment be végül. Baráth Botond akkor is volt a labda közelében.

Dzsudzsák kapufájánál nagyon kevés hiányzott, hogy ne legyen újabb gól, a csereként beállt Holman - az olykor feltűnően ideges Szoboszlai helyére jött be - ugratta ki jó labdával Nagy Dominikot középen, őt csak szabálytalanul tudták megállítani 20 méterre a kaputól. A magyar csapatkapitány lövése jó volt, de pár centi hiányzott.

A 69. percben a felgyorsuló azeri válogatott szépített. A csereként beküldött Ramazanov lövését még védte Gulácsi, de az oldalra kiütött labdát könnyedén rakta a kapuba Madatov.

Mielőtt még jobban beindulhattak volna a hazaiak Holman Dávid 10 méterről nagy erővel a rövid felsőbe vágta a labdát, Kleinheisler vette észre, hogy neki kell adni a labdát. Góllal mutatkozott be a Fradi és a Debrecen korábbi, a Slovan jelenlegi játékosa. Kleinheislernek Norvégiában 2015-ben, Huszti Szabolcsnak japán ellen még 2004-ben sikerült ugyanez a bravúr a közelmúltból.

A folytatásra már kevés izgalom maradt, a 88. percben azonban a holland játékvezető, Kevin Blom elküldte a kispadról Marco Rossit reklamálásért, távozása közben a nevét skandálták a magyar szurkolók.

A csoportot Magyarország és Horvátország vezeti egyaránt hat ponttal és 5-4-es gólkülönbséggel. Kedden a horvátoktól 2-1-es vereséget szenvedő Wales jön Budapesten, akkor sokkal nagyobbat lehet lépni a hazai Eb felé. Valamennyi játékos el szokta mondani, legnagyobb álmuk, hogy a Puskás Stadionban játszhassanak.