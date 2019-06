Ha kikapunk, nem a hőség lesz a hibás

A magyar labdarúgó-válogatott harmadik selejtezőjére készül, Azerbajdzsánban az egyetlen elfogadható eredmény a győzelem. Ez is lesz ennek a meccsnek a nehézsége, hogy dominálni kellene, miközben az ellenfél is ott lesz a pályán. Attól nem kell tartani, hogy 60 ezer fanatikus azeri biztatná a hazai csapatot, mert alig téma ez a meccs az újságokban, ráadásul a Bakcell Arénába vitték el, ahová csak 11 ezren férnek be, mert az Európa Liga döntő miatt az Alijev elnökről elnevezett stadion mág nem áll készen. 24 órával a meccs előtt a Neftchi stadionját még mázolták, hogy elfogadható állapotba kerüljön.

Baku ezen részén már nincs az a csillogás, ami a belvárosban, ahol a Forma-1-es autók is száguldoznak. Itt már szegényesebb a környezet, de a házak közé beszorítottak egy futballkaput az aszfaltra, ami azt jelzi, nem közömbös ez a sportág a környéken élőknek. Azerbajdzsánban természetesen a birkózás és a dzsúdó a két legnépszerűbb sportág, bár a taxiban Meftahetdinova nevét kiejtve nagy elismerést kaptam. Ő volt az ország első olimpiai bajnoka, 2000-ben skeetben győzött, Igaly Diána lett a harmadik mögötte, csak onnan volt ismerős a név.

Nekünk persze fontosabb a meccs, amiről azt már tudjuk, hogy Kádár tamás sérülése nem jött rendbe, ezért nem lehet ott a védelem bal oldalán, helyettese valószínűleg Korhut Mihály lesz. Ha Baráth Botond is ott lesz a kezdőben, akkor bizakodhatunk, mert a Kansasban futballozó védő négy eddigi meccsén egyszer sem kaptunk ki.

Nyerni kellene persze, de Marco Rossi a meccs előtt beszélt a vereségről is. Egyenesen azt mondta, hogy nem fogja az itteni hőségre a rossz eredményt, semmi másra, csak magára, vállalja a felelősséget. Bakuban meleg van nap közben, 35 is fok akár, de estére már lehűl a levegő, és eléggé szeles a város.

„Ha tudnám, mi az oka annak, hogy idegenben még nem nyertünk meccset, megkeresném és kijavítanám. És akkor nem lenne miről beszélni” - mondta a szakember.

Rossival ugyanis eddig négyszeri nekifutásra sem sikerült nyerni, háromszor még gólt sem sikerült lőni. Helsinkiben 0-2, Athénban 0-1, Tallinnban 3-3, Nagyszombatban 0-2. Azerbajdzsán azonban papíron könnyebb ellenfél, de ha van nemzet, amelyik tudja, hogy az esélyek és a pályán elért eredmény között ég és föld a különbség, az épp a magyar.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Rossi arra is kitért, hogy Magyarországot a negyedik kalapból húzták ebbe a csoportba, vagyis a horvátok, walesiek és szlovákok előttünk vannak. De mindenki emlékszik arra, mi történt három éve, amikor csoportelső lett a válogatott az Európa-bajnokságon. (A minket legyőző belgákat amúgy Wales búcsúztatta akkor.)

Persze, ha Dzsudzsák és Szalai tartja megbízható formáját, és jól együtt tudnak játszani, valamint Szoboszlaitól is olyan lendület jön, mint a Salzburg legutóbbi bajnokiján, akkor nem okozhat gondot az azeriek legyőzése.

A túloldalon a Krilja Szovjetovban játszó Sejdajev a legnagyobb név, de a Brazíliában született Ricard Almeidára is illik figyelni. Dimitrij Nazarov sem rossz játékos, ám ha hozzunk magunkat, akkor tehetünk egy lépést a nagy álom, az Európa-bakjnoki részvétel felé. Azerbajdzsán is rendező hzzánk hasonlóan, a horvát származású Nikola Jurcevic, ezért székfoglalójakor azt mondta, ők is a saját stadionjukban szeretnének játszani. Azt is mondta, hogy a horvátok ellen nem lehet támadni, a magyarok ellen viszont kell, és a csapata mindent meg is fog tenni, mert neki a stílusa alapvetően támadó jellegű.

Szombaton magyar idő szerint hat órától minden kiderül. Kedden pedig jöhet Wales, amelyik szombaton három órától küzd Horvátországban.