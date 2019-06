Mikortól veszíti el szövetségi kapitányát a magyar válogatott?

Elszoktunk az utóbbi időben attól, hogy a magyar labdarúgó-válogatott idegenben simán hoz egy kötelező győzelmet. Majdnem ezer nap telt el ugyanis azóta, hogy Lettországban 2-0-ra győztünk. Azerbajdzsánban simán nyertünk 3-1-re, ezzel pedig a csoport első helyen állunk.

A legizgalmasabb kérdés most, hogy a 88. percben a kispadról elküldött Marco Rossi ott lehet-e a kispadon. A legújabb, pár nap múlva életbe élő szabály szerint ez már nem lesz kérdés, mert az edzőnek is fel lehet mutatni a piros lapot. Vagyis automatikus lesz az eltiltás, most azonban még nem ez a helyzet.

Rossi azt mondta a meccs után, nem hagyta el a száját semmi komoly, de egy edző komoly feszültség alatt van, nem sörmeccsen teniszezik. Természetes, hogy egy futballedző együtt él a játékkal. Egy bedobást, és egy szabálytalanságot reklamált amúgy, de kissé meggondolatlanul, egy már megnyert meccsen, ezért a holland Kevin Blom elküldte.

Nyilván nem volt szükség erre a reakcióra, ráadásul az olasz szakembernek van a Nemzetek Ligájából áthozott egymeccses felfüggesztett büntetése.

Az athéni viselkedéséért tavaly novemberben egyébként három meccset kapott, abból egyet elengedtek, egyet felfüggesztettek, és egyet töltött le. Viszont nem a következő meccsen bűnhődött - a fellebbezés halasztó hatályú volt -, ezért Tallinnban irányíthatta a csapatát. Most abban bízik mindenki, hogy most sem lesz automatikus az eltiltása, és ott lehet Wales ellen a csapat mellett kedden. (Más kérdés, a szlovákok ellen szeptemberben is hasonlóan fontos meccs jön.)

A felfüggesztett büntetése életbe fog lépni, ez nem képezi vita tárgyát. Az sem kérdés, hogy most is kap majd minimum egyet, csak az a kérdés, mikortól kell elkezdenie a válogatottnak nélkülöznie őt. Erre egyébként az MLSZ sem tudta a választ még szombat este.

Gera Zoltán mindenesetre beugrásra kész, de tagadhatatlan: Rossi jelenléte és kisugárzása jól hat a csapatra.

És hát persze a meccs előtt és a meccs közben adott tanácsai is hiányozni fognak.