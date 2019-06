Dzsudzsák világosan levezette, mi az Eb-részvétel receptje

A kötelező győzelemhez nagyon kellett Orbán duplája, aztán Holman Dávid góllal mutatkozott be. Wales jön kedden, a csoport első helyén állunk, már csak ott kellene maradni.

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai úgy értékelték az Azerbajdzsán elleni magabiztos, 3-1-es győzelmet, hogy már mindenki előre tekintett a keddi meccsre, amikor a Fradi-pályán Wales lesz az ellenfél. Egy szektort bezárnak, de ettől még garantált a jó hangulat.

Volt olyan érzésünk a futballistákat hallgatva, hogy a bakui siker csak egyfajta beugró volt, most már jöhet a vizsga.

Gulácsi Péter megragadta a lényeget, a keddi meccs győztes csapata nagy lépés tesz az Európa-bajnokság felé.

A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs előhozta azt is, hogy a júniusi szezonvéghez képest összeszedetten játszottak, és haladnak a cél felé. Magyarázatként annyi: amikor már azt hittük, hogy vége van a júniusi mérsékelt teljesítménynek, mert vertük idegenben a finneket 2015-ben, aztán jött a 2016-os Eb, 2017-ben azonban Andorra (0-1) mindent átírt.

A 101. válogatottságát ünneplő szélső racionálisan és a matek oldaláról közelített, amikor a folytatást hozta szóba. Ők ugyanis már sokszor beszélgettek egymás közt arról, hogy

az a válogatott, amelyik ki akar jutni az Eb-re, annak hazai pályán semmiképpen nem szabad pontot veszítenie, vagy semmiképp sem szabad kikapnia.

Természetesen igaz ez a magyarra is, sőt, mivel ötös a csoportunk, még inkább igaz a megállapítás.

A jelenlegi állás: 1. Horvátország és Magyarország 6 pont (5-4-es gólkülönbség, 3 meccsből), 3. Wales 3 pont (2 meccsen), 4. Szlovákia 3 (2 meccsen), 5. Azerbajdzsán 0 pont

Az pedig alap, hogy Azerbajdzsánt le kell győzni itthon és idegenben is. A másik három ellenfél, ha megbotlik Bakuban, az nekünk persze előnyös.

"Azt is tudtuk, hogy akkor ér a legtöbbet a horvátok elleni három pontunk, ha ők utána mindenkit megvernek. Walest megverték, de mi foglalkozzunk csak magunkkal, elsősorban a regenerációval, hogy egy nagy meccset tudjunk játszani"

- mondta kicsit bicegve, bekötött bokával. Mindenkit megnyugtatott, keddre nem lesz semmi baja. Szalai sem tudta a lábára húzni a cipőjét, de ő is ott lesz a Groupama Arénában.

Dzsudzsák arról is beszélt, hogy a válogatott nagy fegyverei közé tartoznak a pontos pontrúgások - sokat is gyakorolják -, és hogy Európa élcsapatai között vagyunk az így szerzett gólokkal.

"Reméljük, majd kedden bemegy"

- ezt pedig arra mondta, hogy a szabadrúgásai most néhány centivel célt tévesztettek. Pedig volt egy kis bukaresti érzés benne, miután Nagy Dominikot felrúgták, és középről lőhetett szabadot, mert nagyjából ugyanaz volt a táv, mint Romániában.

A Slovanban futballozó Holman Dávid legszebb álmai váltak valóra azzal, hogy válogatott lett - Rossi remek fickónak tartja -, és még egy szép gólt is lőtt. Volt már ennél szebb találata, de fontosabb még sohasem. Holmannak arra is van esélye, hogy kezdő legyen Wales ellen, mert jól szállt be, jó megindulásai voltak.

A magyar futball vezetői is örültek a sikernek, Rossi úgy fogalmazott, hogy a főnökünk bent volt az öltözőben. Hogy az olasz szakember bemehet-e az öltözőbe kedden, az hamarosan kiderül.

(Borítókép: Korhut Mihály, Kleinheisler László, Nagy Dominik, Dzsudzsák Balázs, Lovrencsics Gergő és Nagy Ádám (első sor b-j), valamint Szalai Ádám, Willi Orbán, Baráth Botond, Szoboszlai Dominik és Gulácsi Péter kapus (hátsó sor b-j). Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)