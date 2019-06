Ronaldo megpróbálta a Juventushoz csábítani De Ligtet

Portugália vasárnap este 1-0–ra legyőzte a hollandokat a Nemzetek Ligájának döntőjében, így ők lettek a sorozat első győztesei. A vereség ellenére Matthijs de Ligtet, az Ajax fiatal tehetségét a lefújás után Ronaldo mellett látták nevetni, mint kiderült azért, mert a portugál sztár megpróbálta a Juventushoz csábítani őt – írja a Marca.

De Ligt a meccs után újságíróknak beszélt a közjátékról: mint mondta, azért nevetett, mert elsőre nem is értette mit akart Ronaldo, a kérdéstől pedig eléggé meg is lepődött. Az újságírók kérdésére a holland futballista csak annyit mondott, hogy most csalódott a vereség miatt, a jövőjével pedig egyelőre nem szeretne foglalkozni.

Most nyaralni megyek, gondolkozom azon, hogy mi a legjobb nekem, aztán eldöntöm, hogy mit csinálok. Az egyetlen dolog amiben biztos vagyok az az, hogy egy fiatal játékosnak fontos, hogy játsszon.

– mondta a holland focista.

Az Ajax fiatal tehetségét egyébként elég sok topcsapat szeretné megszerezni, köztük az a Barcelona is, ami januárban jelentette be De Ligt ajaxos csapattársának, Frenkie de Jongnak a megszerzését.