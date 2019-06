Spanyolország lefocizta a svédeket az Eb-selejtezők hétfői rangadóján

Tizenkét meccsel folytatódott hétfőn a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozata, az este rangadója azonban egyértelműen a Svédország-Spanyolország meccs volt. A csoportelső spanyolok otthon léptek pályára a csoport második helyén álló svédek ellen, így nem túl meglepő, hogy egy pillanatig sem adtak esélyt ellenfelüknek, és végül megérdemelten győztek 3-0–ra.

Ahogy az várható is volt, a spanyol csapat azonnal nyomás alá helyezte a svédeket, akik ezzel nem is igazán tudtak mit kezdeni, minden téren alárendelt szerepbe kerültek. A hazaiak már az első húsz percben négyszer előnybe kerülhettek volna, de Robin Olsen sorra mutatta be a bravúrokat a kapuban, így a hatalmas fölény ellenére a spanyolok nem tudtak betalálni. A védéseken kívül Claesson sérülése volt még érdekes: Jordi Alba rántotta le csúnyán a svéd középpályást, akit úgy kellett letámogatni a pályáról.

A második félidőben aztán maradt a nyomasztó spanyol fölény, ezt pedig a 64. percben végre gólra is váltották. Larsson ért kézzel a labdába a tizenhatoson belül, a játékvezető jogosan ítélt tizenegyest, ezt pedig Ramos magabiztosan értékesítette.

Bő húsz perccel később újabb büntetőt kaptak a spanyolok: Helander kaszálta el Moratát, Ramos átengedte neki a lehetőséget, ő pedig élt is vele, ezzel pedig kétgólosra növelte az előnyt.

A kegyelemdöfést aztán a Real Sociedad 22 éves csatára, a csereként beálló Mikel Oyarzabal vitte be két perccel később, aki élete első válogatott meccsén gyönyörű góllal mutatkozott be.

Az este többi meccsén őrületes meglepetések nem történtek, de néhány érdekességet azért ki lehet emelni. A Real Madrid által múlt héten leigazolt szerb Luka Jovic például hatalmas gólt lőtt a litvánoknak, ezzel hozzájárult csapata 4-1–es sikeréhez, Koszovó pedig tovább folytatta a menetelését, hátrányból felállva győzött 3-2–re a bolgárok ellen, ezzel pedig az elmúlt 14 meccséből továbbra sem vesztett el egyet sem.

Nagy arányú győzelmekből sem volt hiány: a csehek szintén 3-0–ra verték Montenegrót, a dánok 5-1–re Grúziát, az osztrákok 4-1–re Észak-Macedóniát, a lengyelek 4-0–ra Izraelt, a szlovénok 5-0–ra a letteket, a románok pedig 4-0–ra Máltát. Norvégia, Írország és Ukrajna ennél visszafogottabb volt, a norvégok 2-0–ra verték meg a Feröer-szigeteket, az írek szintén 2-0–t játszottak Gibraltárral, Ukrajna pedig 1-0–ra verte Luxemburgot.

A selejtezősorozat kedden újabb tizenhárom meccsel folytatódik, köztük a Magyarország-Wales találkozóval, amin Marco Rossi garantáltan nem lehet majd ott a magyar kispadon.

