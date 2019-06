A duplázó Willi Orbán holtversenyben a világ legdrágább védőjével

Hetedik meccsén a harmadik gólját szerezte a magyar labdarúgó-válogatott középhátvédje, Willi Orbán. Édesanyja lengyel, édesapja magyar, de Németországban született, honosítása 2018-ban sikerült. A német futball terméke, de az ottani U21-es válogatottban csak kétszer jutott szóhoz, a felnőtt keretbe pedig nem került be, ezért kézenfekvő volt az átigazolása.

Nem volt még olyan védő a magyar futballban, aki védőként ilyen imponálóan indult volna.

Ha a közelmúltra tekintünk, ezt látjuk.

A veszélyes szabadrúgásokkal kitűnő (Angliának és Romániának is bevágta) Hrutka János például összesen három gólt szerzett a nemzeti csapatban, 24-szer kapott bizalmat

Az MTK-s Lőrincz Emil duplázni tudott egyszer a spanyolokkal szemben, de ő is 3 gólig jutott összesen, 37-szer játszott.

Duplázó volt a válogatottban az akkor ferencvárosi Pintér Attila is, aki a spanyol Zubizarretának lőtt bombagólt. Ő is három góllal fejezte be, de neki csak húsz fellépés jutott összesen.

Sebők Vilmos volt sokkal eredményesebb, ő 52 meccsen 9 gólt ért el. Neki egyszer Liechtenstein ellen három találat is összejött, egyet tizenegyesből szerzett.

Ha még jobban visszatekintünk a múltba, azt látjuk, hogy Mészöly Kálmán 6 gólos 61 meccsen, az Aranycsapat védője, Lantos Mihály ötször talált be. Mészöly a 34. meccsén szerezte amúgy az első gólját. Lantos Mihály a tizenhetedik meccsén volt először eredményes.

Mindketten lőttek amúgy gólt a braziloknak világbajnokságon.

Orbán érkezése előtt egyébként tökéletesen felkészült a társaiból, mindenkinek végignézte a statisztikáit, ki, miben erős. A hozzáállása az első pillanattól kezdve kimagasló, és az is megállapítható, hogy ilyen játékost nem nevelt a magyar futball az elmúlt 30 évben.

Sok szakember állítja, hogy Kádár Tamás mellett még jobb lenne, de a Dinamo Kijev játékosa inkább balhátvéd a válogatottban.

Wales ellen még fontosabb lesz a jó játéka, milyen százalékban nyeri meg a fejpárbajait, mert hozzánk hasonlóan Wales is erős pontrúgásokból.

A szezon végén 7,44-es értéket mutattak ki nála a whoscored.com statisztikái alapján, amivel a liverpooli Virgil van Dijkkal állt holtversenyben. Ebben a megnyert párharcok is benne vannak, de az is, hányszor blokkolt fontos helyzetben. Wales ellen kedd este vélhetően sok fontos helyzet lesz.