Csókkal válaszolt a City sztárja a riporter kérdésére

Az ukránok 5-0-ra győzték le a szerbeket Eb-selejtezőn, Olekszandr Zincsenko elég szokatlan választ adott az egyik kérdésre. Mivel a Luxemburg szó elhangzik, nyilván a következő meccsről kérdezték volna. A City sztárja azonban megcsókolta a riporternőt, aki zavarában a stúdiónak passzolta át a szót.

Zinchenko was so buzzing after Ukraine's 5-0 win over Serbia that he kissed the reporter... pic.twitter.com/6AB7PR8dJV