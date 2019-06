Giggs: Reméljük, Bale a magyarok ellen tartogatta magát

Egy árulkodó dokumentum után a magyar futballkapitány is megerősítette eltiltásának életbe lépését.

Wales szövetségi kapitánya, Ryan Giggs bízik abban, hogy Gareth Bale a magyarok elleni futball-Eb-selejtezőn talál majd újra magára és lő majd gólt is.

Bale már három hónapja nem szerzett gólt, sem a Real Madridban, sem a válogatottban nem volt eredményes. A szezon végére ráadásul kispadra is került a Realnál, ami csak fokozta a frusztrációját.

„Elégedett voltam Gareth Horvátország elleni teljesítményével. Volt néhány helyzete, és egy másik napon ezek be is mennek. Hat hét óta ez volt az első meccse. Nagyszerű volt a felkészülésünk Portugáliában, aztán a Colliers Parkban is. Gareth még belemelegszik a játékba, de ez érthető, hiszen hat hete nem játszik. Remélhetőleg, Magyarország ellen tartogatta magát" – mondta Giggs.

Gareth Bale és Ryan Giggs az Uruguay-Wales-meccsen, 2018-ban

A Groupama Arénában az egyik szektor zárva lesz az UEFA büntetése miatt, de Giggs szerint így jó hangulat lesz, nem is tart attól, hogy ismételten rasszista elemek kapjanak helyet a szurkolásban. A walesi kapitány elmondta, neki éppen elég a győzelemre koncentrálnia.

Az E csoportban jelenleg a magyarok vezetnek hat ponttal, míg Wales a harmadik hárommal.