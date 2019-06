Rossi: Ha nyerünk, van remény, ha nem, marad az álom

Nem lehet ott kedd este csapata, a magyar futballválogatott mellett Marco Rossi szövetségi kapitány, akire a hazai sajtó mellett az olasz is kíváncsi volt, és interjút készített vele a Wales elleni meccs előtt.



Rossi a Gazzetta dello Sportnak is megerősítette, nem érti, miért állította ki szombaton, Azerbajdzsánban a bíró.



"Három perccel a vége előtt odajött hozzám, azt mondta, elküld a kispadtól, mert korábban már kétszer figyelmeztetett. Én egyre sem emlékszem" - mesélte a kapitány, akinek segítői veszik át a helyét. Nem aggódik a pótlása miatt, név szerint felsorolta az egész stábját, amelyben nagyon bízik, köztük Gera Zoltánt is.



Wales sztárja Gareth Bale, de Rossi talált még egy veszélyes embert, akit nem is akárkikhez hasonlított.

Daniel James, a 21 éves srác, akit a Swansea-ból most vett meg a Manchester United. Nagyon gyors szélső, - az interes - Ronaldóra emlékeztet, persze kevésbé technikás. Gyorsan vált irányt, és főleg rövid távon gyors. A fiatal Bale-re is hasonlít, csak ő kicsi, 170, de gondot okozhat.

Rossitól az olasz kollégák megkérdezték, az Eb-kijutás csak álom vagy már remény Magyarországnak?





"Ha ma nyerünk, igenis van esélyünk a kijutásra, ha nem, marad az álom."

A Magyarország-Wales Eb-selejtező 20:45-kor kezdődik a Fradi-stadionban.