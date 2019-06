Portugál edző az AS Roma kispadján

Ő is sírt, visszavonul. 25 év zárult le a klubnál.

Az AS Roma hivatalos oldalán jelentette be, hogy a következő szezontól Paulo Fonseca lesz a csapat új vezetőedzője. A 46 éves portugál edző kétéves szerződést írt alá a Romával, de a plusz egyéves opcióval akár 2022-ig is meghosszabbítható a megállapodása.

Paulo fiatal és ambiciózus tréner, akinek kellő nemzetközi tapasztalata van és győztes mentalistás jellemző rá. A támadófutball híve, amit a szurkolóink is elvárnak. Már az első találkozástól fogva világossá tette, hogy Rómába szeretne jönni, alig várja, hogy a játékosainkkal dolgozhasson, és olyan csapatot alkosson, amire a szurkolóink büszkék lehetnek

- a klub amerikai-olasz elnöke, Jim Palotta ezekkel a szavakkal mutatta be a klub új trénerét.

Fonseca Mozambikban született, játékos-pályafutását többnyire alacsonyabb osztályú portugál csapatoknál töltötte. Edzői karrierjét 32 évesen kezdte el egy kis lisszaboni klub, az Estrela utánpótlásánál, később a Porto és a Braga vezetőedzője is volt. 2016-ban lett az ukrán sztárcsapat, a Sahtar Donyeck trénere. Háromszor nyert bajnokságot és kupát az időközben a kelet-ukrajnai válság miatt Harkovba költözött csapattal. 2018-ban a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjéig jutott a Sahtarral, ahol pont leendő csapata, az AS Roma ejtette ki őket.

A Románál az elmúlt szezon csalódást okozott. A gyenge szereplés miatt márciusban menesztették Eusebio Di Francescót, aki után Claudio Ranieri lett a megbízott edző. A BL-indulást érő negyedik helyre Ranieri sem tudta behozni a Romát, így Fonseca csak az Európa Liga-selejtezőjében kezdhet új csapatával.