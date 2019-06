Torghelle: Nem vagyok egy Usain Bolt, de kompenzáltam mással

Torghelle Sándorral nem hosszabbított az MTK, és a futballista egyelőre nem tudja, hogyan folytatja. Ha ajánlanának neki munkát a klubnál, akkor sem maradna, írja a Nemzeti Sport.

A 37 éves csatárt azt nyilatkozta, januárban azt mondták neki a klubvezetők, hogy maradjon még egy évig, majd februárban és márciusban is ezzel hitegették, végül azt mondták, az idény végén térjenek vissza a kérdésre.

Torghelle maga távozott volna, ha azt érzi, nem tud jól teljesíteni, de szerinte a teszteredmények is azt mutatták, hogy még elég jó, és ő lett a házi gólkirály is. „Tudom, hogy mennyi idős vagyok, azt is, hogy futásnál mért végsebességnél biztosan nem voltam elöl, de ez nem meglepő, mindig is tudtam. Nem vagyok egy Usain Bolt, de azt gondoltam, tudtam kompenzálni más tulajdonságokkal.”

A csatár június 30-ig az MTK játékosa, ha jelentkezik olyan klub, ami elvinné egy évre, akkor folytatja a futballt, de ha más munkakört találnak neki, a játékot sem erőltetné. Korábban az MTK is ígért neki pozíciót, de az akkori ajánlattevők már nincsenek a klubnál, a mostani vezetőkkel pedig nem akar együtt dolgozni.