Van egy álmunk, azért dolgozunk

- nyilatkozta közvetlenül a lefújás után Pátkai Máté az M4 Sportnak. A középpályás lőtte a Magyarország-Wales futball-Eb-selejtező egyetlen gólját, 1-0-ra győztünk, és vezetjük a selejtezőcsoportot négy meccs után, féltávnál.

"Megtiszteltetés a válogatottban játszani, mindent megteszek, ha meghívnak. Enyém a gól, de a kispadig együtt mozgott mindenki, csak győzelem lehetett a vége. Tudtuk, hogy gyorsak, de nem tudtak lekontrázni minket, ez volt a kulcs - folytatta a Videoton futballistája, aki élete szezonját játszotta, Horvátországnak is ő lőtte a győztes gólt, márciusban. - Ez az 59. meccsem volt a szezonban, soha ennyit nem játszottam, de a szív nyert, küzdünk az álmainkért. Nagyon jól néz ki a tabella, féltávnál nem dőlt el semmi. Itthon nyerni kell minden meccset, idegenben kell még egy bravúr."

Kiemelkedőt nyújtott a védősorban Korhut Mihály is. "Jobbak voltunk mint Azerbajdzsán ellen, Walesnek egy helyzete volt. Megvolt az önbizalom az eddigi meccsek miatt. Otthon nem mindenki fogja megverni a horvátokat és Walest, jó helyzetben vagyunk" - foglalta össze a hátvéd.

Szalai Ádám elöl volt főszereplő, egy fél gólpasszt újra be lehet írni neki, ő brusztolta ki a labdát Pátkainak, bár az egy walesi lábról került a gólszerzőhöz.

- mondta Szalai.

Szoboszlai Dominik 18 évesen folyamatosan válogatott, kezdett Wales ellen, és közel került a gólhoz is, volt egy nagy lövése. "Reméltem, hogy bemegy az a lövésem, de 5 cm hiányzott, majd jobban koncentrálok legközelebb. Baku nekem nem jött össze, most jobban ment. Kezdek beilleszkedni, segítenek a többiek, jóban vok mindenkivel.

A válogatottat Cosimo Inguscio másodoedző vezette, mivel Marco Rossi szövetségi kapitányt Bakuban elküldték a kispadtól, és egymeccses eltiltást kapott, csak a tribünről nézhette a meccset.

Megmutattuk a magyar szellemet, volt hogy kínlódtunk, de akkor is méltóak voltak a mezhez a játékosaink, és azt tették, amit elterveztünk. Egyszer már bent volt a labda a gólunk előtt, de mindegy is, győztünk. Kicsit féltem egy 2. sárgától, de mentünk előre, mert tudtuk, hogy győzhetünk. Marcóval más, ha ő ott van a padon, mondtam is neki, most mikor találkoztunk az előbb, hogy rá szükség van